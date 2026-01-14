Logo
Vlada smanjuje PDV na osnovne namirnice

SRNA

14.01.2026

16:02

Влада смањује ПДВ на основне намирнице
Foto: Pixabay / igorovsyannykov

Vlada Austrije saopštila je da će smanjiti porez na dodatu vrijednost /PDV/ na osnovne namirnice i druge prehrambene proizvode.

Porez na promet biće prepolovljen i iznosiće nešto manje od pet odsto od jula, rekao je kancelar Kristijan Štoker nakon zatvorenog sastanka vladajuće koalicije.

On je naveo da bi regulisanje poreza na cijenu električne energije takođe moglo da doprinese borbi protiv inflacije, što bi rezultiralo uštedom do 200 evra godišnje za potrošače.

Borba protiv inflacije jedan je od ključnih ciljeva Vlade za 2026. godinu, a smanjenje PDV-a trebalo bi da se finansira naknadom na pakete koji se šalju iz određenih zemalja, posebno iz Kine.

Ministar spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger izjavila je da dodatni prostor za poboljšanje u suzbijanju inflacije postoji u sferi konkurentnosti u maloprodaji hrane.

Ona je rekla da će ovlaštenja Savezne agencije za zaštitu konkurentnosti biti ojačana da bi se taj potencijal iskoristio.

Austrija

Namirnice

PDV

