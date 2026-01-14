Obrušila se fasada u centru grada, tragedija izbjegnuta pukom srećom

U jednoj od glavnih sarajevskih ulica Ferhadiji danas se obrušila fasada zgrade. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih.

Nakon porasta temperature zraka zadnja dva dana došlo je topljena snijega. To je uzrokovalo obrušavanje snijeg i ledenica sa krovova zgrada, što predstavlja i opasnost za građane na ulicama.

Ono što je još više zabrinjavajuće jeste da ovo nije prvi put da se upravo s ove zgrade obrušava fasada. Dio fasade s ove zgrade pao je sredinom novembra 2025. godine, kao i početkom 2025. godine.

Čekaju se nadležni

Stanari ove zgrade još početkom 2025. godine požalili su se na stanje te su naveli kako su ogorčeni zbog neadekvatnog odgovora vlasti u rješavanju ovog problema.

"Pitanje je kada će neko biti povrijeđen. Zgrade koje predstavljaju opasnost za prolaznike ne smiju biti zanemarene, a odgovorni moraju poduzeti konkretne mjere. Nadamo se da neće biti potrebno čekati da se dogodi nesreća kako bi se stvari promijenile", naveli su ranije.

Tri puta se obrušila

Osim područja opštine Stari Grad, slična situacija sa stanjem fasada je i u opštini Centar gdje su takođe u nekoliko navrata zabilježeni slični slučajevi obrušavanja. Tragični slučajevi, pukom srećom, i dalje se izbjegavaju, ali ukoliko predstavnici vlasti konačno ne počnu rješavati ovaj problem, pitanje je dana kada će posljedice obrušavanja biti mnogo ozbiljnije.