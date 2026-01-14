Logo
Large banner

Obrušila se fasada u centru grada, tragedija izbjegnuta pukom srećom

Izvor:

Kliks

14.01.2026

15:52

Komentari:

0
Обрушила се фасада у Сарајеву
Foto: Klix video/Screenshot

U jednoj od glavnih sarajevskih ulica Ferhadiji danas se obrušila fasada zgrade. Prema prvim informacijama nema povrijeđenih.

Nakon porasta temperature zraka zadnja dva dana došlo je topljena snijega. To je uzrokovalo obrušavanje snijeg i ledenica sa krovova zgrada, što predstavlja i opasnost za građane na ulicama.

илу-свијећа-17092025

Republika Srpska

Preminuo ratni starješina VRS Veljko Brajić

Ono što je još više zabrinjavajuće jeste da ovo nije prvi put da se upravo s ove zgrade obrušava fasada. Dio fasade s ove zgrade pao je sredinom novembra 2025. godine, kao i početkom 2025. godine.

Čekaju se nadležni

Stanari ove zgrade još početkom 2025. godine požalili su se na stanje te su naveli kako su ogorčeni zbog neadekvatnog odgovora vlasti u rješavanju ovog problema.

"Pitanje je kada će neko biti povrijeđen. Zgrade koje predstavljaju opasnost za prolaznike ne smiju biti zanemarene, a odgovorni moraju poduzeti konkretne mjere. Nadamo se da neće biti potrebno čekati da se dogodi nesreća kako bi se stvari promijenile", naveli su ranije.

Америка-застава

Svijet

SAD obustavljaju izdavanje viza za građane 75 zemalja, uključujući Rusiju

Tri puta se obrušila

Osim područja opštine Stari Grad, slična situacija sa stanjem fasada je i u opštini Centar gdje su takođe u nekoliko navrata zabilježeni slični slučajevi obrušavanja. Tragični slučajevi, pukom srećom, i dalje se izbjegavaju, ali ukoliko predstavnici vlasti konačno ne počnu rješavati ovaj problem, pitanje je dana kada će posljedice obrušavanja biti mnogo ozbiljnije.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

fasada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прошла година међу три најтоплије

Društvo

Prošla godina među tri najtoplije

47 min

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Veće participacije u bolnicama u Srpskoj, poznato za koje usluge

52 min

0
Галит Пелег: Хвала предсједниче Додик на разумном гласу

BiH

Galit Peleg: Hvala predsjedniče Dodik na razumnom glasu

52 min

0
Цвијановић: БиХ по Церићу треба бити држава Бошњака гдје би Срби и Хрвати били подстанари

Republika Srpska

Cvijanović: BiH po Ceriću treba biti država Bošnjaka gdje bi Srbi i Hrvati bili podstanari

58 min

0

Više iz rubrike

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

Gradovi i opštine

Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

19 h

1
Дочек православне Нове године организован широм добојске регије

Gradovi i opštine

Doček pravoslavne Nove godine organizovan širom dobojske regije

20 h

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Gradovi i opštine

Pljušte kazne zbog neočišćenog snijega

21 h

0
Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

Gradovi i opštine

Petrović ponovo obećava skoru normalizaciju grijanja u gradu

22 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

16

23

Albanci pucali na srpsku policiju

16

16

Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

16

16

Zbog zagađenog vazduha u Sarajevu proglašeno ''Upozorenje'': Na snazi niz restriktivnih mjera

16

11

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner