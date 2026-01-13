Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

Izvor:
ATV
13.01.2026
20:30
Centar Trebinja, naselje Bregovi, ulica Preobraženska, zna se ko je glavna faca. Mačak Mićo poznatiji kao Boro.
Nije to obična mačka jer nema dan da ne obiđe cijeli komšiluk. Bora možete sresti u banci, apoteci, Turističkoj organizaciji, osiguranju a vrlo često i u dopisništvu ATV-a.
"Boro je zaista nama, ekipi ATV-a veliko osvježenje. Vrlo često svrati, čujemo ga u hodnicima ove zgrade i vrlo rado ga pustimo u našu kancelariju. Ono što je interesantno kada se uključujemo u A radio čuje se i on nekad, uključimo da zajedno sa nama. Bude nam i gost u našim uključenjima u A radio", kaže Teodora Bjelogrlić, novinar ATV-a.
Ovo nam je klijent koji najčešće svrati, čeka pred vratima a nekad samo uskoči i kroz prozor, priča nam Sanja iz osiguranja. Otkriva da Boro voli kolače a voli i pozirati kod jelke.
"On je ovdje svako jutro, na čeka ispred vrata, kada otvorim on dođe ovdje i bude sa nama i onda se penje polako kod vas i kod ostalih kolega na spratu. Svi ga obožavamo, mi smo naučili na njega, on dođe sjedne ovdje na stolicu boravi pola dana, tako kod vas i svukuda. Naučili smo kod njega, on je naš vjerni klijent koji nas ne napušta, evo ga tu je i sada", kaže Sanja Vučurević iz Osiguranja.
Boro voli najviše da boravi i u apoteci. Bojana nam priča da svima izmami osmijehe.
"Mačak Boro je naš stalni gost godinu i više, skoro svako jutro on prođe, dođe, čak zna i da mjauče na vratima, mi mu otvorimo on nas sve obiđe, svi mu se obradujemo i pođe dalje po komšiluku", kaže Bojana Svrdlan, apotekar.
Mačak Mićo nadimak Boro dobio je po svom vlasniku. Boro Bulajić bio je spriječen da nam priča o svom ljubimcu. Zato nam je sve detalje otkrila njegova sestra Tatjana. Kod njih je stigao još kao mače.
"Moj Boro, moj brat je izlazio iz auta u dvorištu i naišao je na njega i on je krenuo za njim uza stepenice i on je došao kod nas kući i od tada je mačak kod nas. Pošto je bio malešni snaha ga je zvala Mali, Mali Mali međutim vidite i sami koliki je, kako je on porastao onda ga je komšinica nazvala Mićo. A s obzirom da obilazi cijeli komšiluk vi svi koji ga znate ste ga nazvali Boro tako da ima sve moguće nazive. Čak jedno vrijeme s obzirom da je išao u apoteku redovno, zvali smo ga apotekar", priča Tatjana Bulajić.
Mićo odnosno Boro ima četiri godine. Očigledno je da voli obići komšiluk, voli se sunčati na automobilima,sjesti na motor a skokne i do krova. Fotografisanje i poziranje obožava, selfi sa komšinicama mu je jača strana. No nekada i slava dosadi.
