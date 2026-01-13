Simbol komšiluka: Mačak Boro iz Trebinja osvaja osmijehe gdje god da se pojavi

Nije to obična mačka jer nema dan da ne obiđe cijeli komšiluk. Bora možete sresti u banci, apoteci, Turističkoj organizaciji, osiguranju a vrlo često i u dopisništvu ATV-a.

"Boro je zaista nama, ekipi ATV-a veliko osvježenje. Vrlo često svrati, čujemo ga u hodnicima ove zgrade i vrlo rado ga pustimo u našu kancelariju. Ono što je interesantno kada se uključujemo u A radio čuje se i on nekad, uključimo da zajedno sa nama. Bude nam i gost u našim uključenjima u A radio", kaže Teodora Bjelogrlić, novinar ATV-a.

Ovo nam je klijent koji najčešće svrati, čeka pred vratima a nekad samo uskoči i kroz prozor, priča nam Sanja iz osiguranja. Otkriva da Boro voli kolače a voli i pozirati kod jelke.

"On je ovdje svako jutro, na čeka ispred vrata, kada otvorim on dođe ovdje i bude sa nama i onda se penje polako kod vas i kod ostalih kolega na spratu. Svi ga obožavamo, mi smo naučili na njega, on dođe sjedne ovdje na stolicu boravi pola dana, tako kod vas i svukuda. Naučili smo kod njega, on je naš vjerni klijent koji nas ne napušta, evo ga tu je i sada", kaže Sanja Vučurević iz Osiguranja.

Boro voli najviše da boravi i u apoteci. Bojana nam priča da svima izmami osmijehe.

"Mačak Boro je naš stalni gost godinu i više, skoro svako jutro on prođe, dođe, čak zna i da mjauče na vratima, mi mu otvorimo on nas sve obiđe, svi mu se obradujemo i pođe dalje po komšiluku", kaže Bojana Svrdlan, apotekar.

Mačak Mićo nadimak Boro dobio je po svom vlasniku. Boro Bulajić bio je spriječen da nam priča o svom ljubimcu. Zato nam je sve detalje otkrila njegova sestra Tatjana. Kod njih je stigao još kao mače.

"Moj Boro, moj brat je izlazio iz auta u dvorištu i naišao je na njega i on je krenuo za njim uza stepenice i on je došao kod nas kući i od tada je mačak kod nas. Pošto je bio malešni snaha ga je zvala Mali, Mali Mali međutim vidite i sami koliki je, kako je on porastao onda ga je komšinica nazvala Mićo. A s obzirom da obilazi cijeli komšiluk vi svi koji ga znate ste ga nazvali Boro tako da ima sve moguće nazive. Čak jedno vrijeme s obzirom da je išao u apoteku redovno, zvali smo ga apotekar", priča Tatjana Bulajić.

Mićo odnosno Boro ima četiri godine. Očigledno je da voli obići komšiluk, voli se sunčati na automobilima,sjesti na motor a skokne i do krova. Fotografisanje i poziranje obožava, selfi sa komšinicama mu je jača strana. No nekada i slava dosadi.