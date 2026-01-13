Doček pravoslavne Nove godine organizovan širom dobojske regije

Biće veselo večeras širom dobojske regije. Građani se spremaju za doček pravoslavne Nove godine. Teslićane očekuje koncert Baneta Mojićevića na Trgu srpskih boraca, a u ponoć i moleban u hramu Presvete Trojice.

"Biće super, trebalo bi da bude".

- Gdje planirate?

"Tu na trg. Biće dobra temperatura kad popijemo kuvano vino. Nema zime, zima je prošla", kažu građani.

A pretjerane zime, bar večeras, neće biti. Padavina nema, a temperatura će, poslije debelog minusa, biti u plusu. Sve je spremno da doček na otvorenom u Tesliću počne u 21 čas.

"Pored dobre muzike koju obećavamo, tu su kuvano vino i čaj, topli napici besplatni za naše građane, loženje vatre, u ponoć vatromet, a poslije vatrometa moleban u hramu Presvete Trojice", rekla je Isidora Vukmirović, v.d. direktor Kulturni centar Teslić.

Dobojlije, u Parku narodnih heroja, očekuje koncert pjevačice Stanojke Mitrović – Ćane. Dobrog raspoloženja neće manjkati. A traži se mjesto više i u hotelima i ugostiteljskim objektima.

"Interes postoji, već se upisuju, ulaz je slobodan. Pripremili smo piće dobrodošlice za sve naše goste koji budu došli da dočekaju sa nama Pravoslavnu novu godinu", rekao je Goran Božić iz službe prodaje u hotelu, Doboj.

Dervenćani će na trg Pravoslavlja. Na platou ispred sabornog hrama Presvete Bogorodice, tradicionalno, bogat program.

Društvo Otvorena ski sezona na Kozari

"Sve Dervenćane, ali i sve goste koji budu boravili u Derventi zabavljaće Slađa Alegro.Program u Derventi počinje u 20 časova kada je predviđen program za najmlađe, tu je i di-džej koji će prethodno zagrijati atmosferu na trgu. A za sve posjetioce obezbijeđeno je i kuvano vino", rekao je Slobodan Živanić, portparol grada Derventa.

Dobra atmosfera očekuje su i u opštinama i gradovima širom dobojske regije. U Brodu je najavljen koncert Ane Kokić, a u Šamcu nastupa Sloba Vasić. Stanari se spremaju za doček u zatvorenom uz bogat kulturno-zabavni program.