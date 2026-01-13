Austrija u šoku: Tragičan kraj potrage za Johanom, uhapšen policajac

Slučaj nestanka mlade žene iz Štajerske dobio je danas tragičan epilog i potvrđeno je da je 34-godišnja Johana G. mrtva, a zbog sumnje da je povezan sa njenom smrću uhapšen je pripadnik austrijske specijalne policijske jedinice Kobra.

Osumnjičeni, koji je bio posljednja osoba u kontaktu sa ženom, tvrdi da je njena smrt bila "nesreća", piše Vol.at.

Potraga za 34-godišnjom Johanom G. iz Tilmita u okrugu Lajbnica trajala je od subote uveče. Njen nestanak prijavila je majka nakon što nije uspjela da stupi u kontakt sa kćerkom. Istragu je preuzeo Pokrajinski ured kriminalističke policije, koji u početku nije isključivao nijednu mogućnost – nesrećan slučaj, zločin ili samoubistvo.

Uhapšen pripadnik Kobre

Do preokreta je došlo večeras, kada je slučaj prerastao u istragu nasilnog krivičnog dela. Još sinoć, Državno tužilaštvo u Gracu i policija su saopštili o hapšenju 30-godišnjeg pripadnika specijalne jedinice Kobra, koga se dovodi u vezu sa nestankom.

Prema navodima policije, on je bio posljednja poznata osoba koja je bila u kontaktu sa Johanom G. Nakon što su mu istražitelji predočili zapise razgovora, priznao je da ju je upoznao putem aplikacije za upoznavanje i da su više od godinu dana bili u povremenoj vezi.

Tokom današnjeg ispitivanja osumnjičeni policajac je, prema medijskim izveštajima, priznao da je Johana G. preminula. Tvrdio je, međutim, da se radilo o "nesreći" i da je njeno tijelo zakopao.

Pronađeno ukradeno oružje

Policija je potvrdila da su u stanu osumnjičenog pronađena dva pištolja, službeni pištolj marke Glok i pištolj za obuku. Obje vrste oružja vode se kao ukradena od 2018. godine. Zašto je muškarac posjedovao pištolje takođe je predmet istrage.

Danas je objavljeno i da je Johana G., koja je radila kao fitnes trenerka, vjerovatno bila trudna.

Istraga se vodi zbog sumnje na ubistvo, a iz pravosudnih tijela napominju da za osumnjičenog važi presumpcija nevinosti, prenosi Indeks.