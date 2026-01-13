Logo
Bankrotiralo više od 10.000 preduzeća

13.01.2026

20:05

U Japanu je tokom 2025. godine bankrotiralo više od 10.000 firmi, što se desilo prvi put u prethodnih 12 godina, pokazuju podaci analitičke kompanije "Teikoku databank".

U izvještaju se navodi da je bankrotirala ukupno 10.261 kompanija, što je povećanje za 3,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Svaka od ovih firmi imala je dugove od najmanje 63.000 dolara, prenio je javni servis NHK.

Ovo je četvrta godina zaredom da je broj bankrota premašio prethodnu godinu.

grenland

Svijet

Nilsen: Grenlanđani ne žele da budu dio Amerike

Najčešće su bankrotirala manja preduzeća i to zbog rasta cijena sirovina i materijala, kao i nedostatka radnika i nasljednika.

Uslužni sektor je imao najveći broj bankrota sa 2.648, slijedi maloprodajni sektor sa 2.193, a treća je građevinska industrija sa 2.021 bankrotom.

