Cijene srebra i zlata na rekordnom nivou

Cijene srebra i zlata porasle su danas na rekordne nivoe nakon što su najnoviji podaci o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama ublažili strahovanja od pooštravanja monetarne politike i povećali tražnju za sigurnom imovinom.

Prema podacima se berzi, cijena srebra se po prvi put u istoriji kreće iznad 87 dolara po unci, dok je i zlato dostiglo nove vrhunce blizu 4.620 dolara po unci. Investitori su reagovali na kombinaciju povoljnijeg inflacionog okruženja i povećane geopolitičke neizvjesnosti, što je dodatno učvrstilo ulogu srebra i zlata kao zaštite od tržišnih rizika.

Američka inflacija je u decembru ostala stabilna, pri čemu je ukupni indeks potrošačkih cijena zadržan na 2,7 odsto, dok je bazna inflacija ostala na 2,6 odsto, što je njen najniži nivo od 2021. godine. Posebnu pažnju tržišta privukao je slabiji mjesečni rast bazne inflacije, koji je bio ispod očekivanja i umanjio bojazan od ponovnog ubrzavanja rasta cijena.

Takav signal o slabljenju inflatornih pritisaka povećao je očekivanja da američka centralna banka u narednom periodu neće zaoštravati monetarnu politiku, što je dodatno ojačalo interesovanje investitora za srebro i druge plemenite metale.

Rast cijena bio je dodatno pojačan potražnjom za sigurnom imovinom, nakon izveštaja o istrazi Ministarstva pravde Sjedinjenim Američkih Država povezanoj sa svjedočenjem predsjednika Federalnih rezervi Džeroma Pauela i najave predsjednika Donalda Trampa o uvođenju carina od 25 odsto zemljama koje nastave trgovinu sa Iranom.