Pojeftinila nafta zbog mogućeg izvoza iz Venecuele

Cijene nafte su opale, jer je mogućnost obnavljanja izvoza venecuelanske nafte nadvladala zabrinutost zbog poremećaja u snabdijevanju usljed eskalacije protesta u Iranu.

Sirova brent nafta prodavala se za oko 63 dolara po barelu, dok je američka zapadnoteksaška nafta tokom dana koštala oko 59 dolara po barelu, objavio je "Trejding ekonomiks".

Građanski nemiri u Iranu su navodno odnijeli stotine života, a američki predsjednik Donald Tramp razmatra intervenciju, što bi moglo da utiče na isporuke nafte kroz Ormuski moreuz.

Ostali sportovi Delfini jači od Španije i sudija: Srbija potopila špansku armadu"

Iran izvozi gotovo dva miliona barela dnevno i trenutno je četvrti najveći proizvođač u Organizaciji zemalja izvoznica nafte /OPEK/.

Očekuje se da će Venecuela uskoro nastaviti izvoz nafte, a Tramp je prošle sedmice rekao da bi Karakas mogao da isporuči Americi do 50 miliona barela sirove nafte.