Nećete vjerovati: BiH zabilježila najveći rast plata na svijetu

Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska svrstale su se među zemlje s najvećim rastom plata na svijetu, prema najnovijim podacima međunarodnih ekonomskih analiza.
Na vrhu liste nalazi se Bosna i Hercegovina, gdje je zabilježen rast plata od 16,2 odsto, što je ujedno i najviši rast među svim analiziranim državama. Analiza je zasnovana na poređenju s istim mjesecom prošle godine, piše Biznisinfo.ba.
Visok rast plata bilježe i druge zemlje regiona:
Time su zemlje Zapadnog Balkana i šire regije ubjedljivo nadmašile razvijene ekonomije, uključujući Sjedinjene Američke Države, gdje je rast plata iznosio oko 5 odsto, te brojne zemlje Evropske unije, prema podacima stranice Trading Economics.
Za poređenje:
Ovi podaci pokazuju da je rast plata u BiH, Srbiji i Hrvatskoj gotovo dvostruko veći u odnosu na mnoge razvijene zemlje.
Nekoliko je ključnih razloga za snažan rast plata u regionu:
Međutim, stručnjaci upozoravaju da visok nominalni rast plata ne znači nužno i veći životni standard, posebno ako ga prate visoka inflacija i rast troškova života.
Iako brojke izgledaju impresivno, realni efekat zavisi od:
Upravo zato analitičari naglašavaju da će ključni izazov u narednom periodu biti očuvanje realne vrijednosti plata, a ne samo njihov nominalni rast.
