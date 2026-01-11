Logo
Nećete vjerovati: BiH zabilježila najveći rast plata na svijetu

Нећете вјеровати: БиХ забиљежила највећи раст плата на свијету
Foto: ATV

Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska svrstale su se među zemlje s najvećim rastom plata na svijetu, prema najnovijim podacima međunarodnih ekonomskih analiza.

Na vrhu liste nalazi se Bosna i Hercegovina, gd‌je je zabilježen rast plata od 16,2 odsto, što je ujedno i najviši rast među svim analiziranim državama. Analiza je zasnovana na poređenju s istim mjesecom prošle godine, piše Biznisinfo.ba.

Region daleko ispred ostatka svijeta

Visok rast plata bilježe i druge zemlje regiona:

  • Srbija – rast plata od 12,3 odsto
  • Hrvatska – rast plata od 9,7 odsto
  • Sjeverna Makedonija – 9,0 odsto
  • Slovenija – 7,69 odsto
  • Mađarska – 8,7 odsto

Time su zemlje Zapadnog Balkana i šire regije ubjedljivo nadmašile razvijene ekonomije, uključujući Sjedinjene Američke Države, gd‌je je rast plata iznosio oko 5 odsto, te brojne zemlje Evropske unije, prema podacima stranice Trading Economics.

Раст плата
Rast plata

Poređenje s velikim ekonomijama

Za poređenje:

  • SAD – oko 5,0 odsto
  • Norveška – 5,48 odsto
  • Portugal – 8,8 odsto
  • Poljska – 7,1 odsto
  • Rumunija – 6,3 odsto

Ovi podaci pokazuju da je rast plata u BiH, Srbiji i Hrvatskoj gotovo dvostruko veći u odnosu na mnoge razvijene zemlje.

Zašto plate rastu tako brzo?

Nekoliko je ključnih razloga za snažan rast plata u regionu:

  • snažan rast minimalnih plata
  • nedostatak radne snage
  • inflatorni pritisci iz prethodnih godina
  • pokušaj poslodavaca da zadrže radnike
  • administrativne odluke vlada

Međutim, stručnjaci upozoravaju da visok nominalni rast plata ne znači nužno i veći životni standard, posebno ako ga prate visoka inflacija i rast troškova života.

Rast plata ne znači automatski i veći standard

Iako brojke izgledaju impresivno, realni efekat zavisi od:

  • rasta cijena
  • poreza i doprinosa
  • kupovne moći

Upravo zato analitičari naglašavaju da će ključni izazov u narednom periodu biti očuvanje realne vrijednosti plata, a ne samo njihov nominalni rast.

