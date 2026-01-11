Nećete vjerovati: BiH zabilježila najveći rast plata na svijetu

Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska svrstale su se među zemlje s najvećim rastom plata na svijetu, prema najnovijim podacima međunarodnih ekonomskih analiza.

Na vrhu liste nalazi se Bosna i Hercegovina, gd‌je je zabilježen rast plata od 16,2 odsto, što je ujedno i najviši rast među svim analiziranim državama. Analiza je zasnovana na poređenju s istim mjesecom prošle godine, piše Biznisinfo.ba.

Region daleko ispred ostatka svijeta

Visok rast plata bilježe i druge zemlje regiona:

Srbija – rast plata od 12,3 odsto

Hrvatska – rast plata od 9,7 odsto

Sjeverna Makedonija – 9,0 odsto

Slovenija – 7,69 odsto

Mađarska – 8,7 odsto

Time su zemlje Zapadnog Balkana i šire regije ubjedljivo nadmašile razvijene ekonomije, uključujući Sjedinjene Američke Države, gd‌je je rast plata iznosio oko 5 odsto, te brojne zemlje Evropske unije, prema podacima stranice Trading Economics.

Rast plata

Poređenje s velikim ekonomijama

Za poređenje:

SAD – oko 5,0 odsto

Norveška – 5,48 odsto

Portugal – 8,8 odsto

Poljska – 7,1 odsto

Rumunija – 6,3 odsto

Ovi podaci pokazuju da je rast plata u BiH, Srbiji i Hrvatskoj gotovo dvostruko veći u odnosu na mnoge razvijene zemlje.

Zašto plate rastu tako brzo?

Nekoliko je ključnih razloga za snažan rast plata u regionu:

snažan rast minimalnih plata

nedostatak radne snage

inflatorni pritisci iz prethodnih godina

pokušaj poslodavaca da zadrže radnike

administrativne odluke vlada

Međutim, stručnjaci upozoravaju da visok nominalni rast plata ne znači nužno i veći životni standard, posebno ako ga prate visoka inflacija i rast troškova života.

Rast plata ne znači automatski i veći standard

Iako brojke izgledaju impresivno, realni efekat zavisi od:

rasta cijena

poreza i doprinosa

kupovne moći

Upravo zato analitičari naglašavaju da će ključni izazov u narednom periodu biti očuvanje realne vrijednosti plata, a ne samo njihov nominalni rast.