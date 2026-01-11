Logo
Evro pada: Dolar jača drugu nedjelju zaredom

11.01.2026

10:07

Komentari:

0
Na globalnim deviznim tržištima, dolar je prošle nedjelje ojačao u odnosu na korpu valuta, drugu nedjelju zaredom, nakon naglog pada prošle godine.

Indeks dolara, koji mjeri vrijednost američkog dolara u odnosu na šest glavnih valuta, porastao je prošle nedjelje za 0,7 odsto, na 99,14 poena.

Istovremeno, dolar je ojačao u odnosu na evropsku valutu za 0,7 odsto, a evro je pao na 1,1640 dolara.

Američka valuta je takođe ojačala u odnosu na japanski jen, za 0,7 odsto, a dolar je dostigao 157,90 jena.

Nakon pada od 9,4 odsto prošle godine, indeks dolara je porastao početkom ove godine.

U prvoj nedjelji nove godine bilo je malo vijesti, a investitori su najviše pažnje posvetili izvještaju o zaposlenosti.

U SAD je broj zaposlenih povećan za 50.000 u decembru, manje nego u prethodnom mjesecu i manje nego što se očekivalo. Međutim, stopa nezaposlenosti je pala sa 4,5 na 4,4 procenta, što ukazuje da tržište rada nije tako loše.

Kao rezultat toga, podaci nisu značajno uticali na očekivanja u vezi sa kamatnim stopama američke centralne banke.

Procjene tržišta pokazuju da postoji više od 90 procenata šanse da će Fed ostaviti kamatne stope nepromijenjene u januaru, nakon što ih je smanjio za 0,25 procentnih poena na posljednja tri sastanka.

Nedavno objavljeni zapisnici sa sastanka Feda pokazali su da je većina njih podržala smanjenje stope u decembru, ali da postoje velike razlike u mišljenjima o rizicima za ekonomiju.

Dok neki zvaničnici Feda smatraju da bi kamatne stope trebalo nastaviti da se smanjuju zbog slabosti tržišta rada, drugi smatraju da bi kamatne stope trebalo zadržati na sadašnjim nivoima još neko vrijeme jer je inflacija i dalje znatno iznad ciljanog nivoa Feda od oko 2 procenta, prenosi Blic.

Prema nedavno objavljenim procjenama Feda, čelnici centralnih banaka očekuju jedno smanjenje kamatnih stopa u prosjeku u 2026. godini, dok tržište procjenjuje da će kamatne stope biti smanjene dva puta za po 0,25 procentnih poena.

