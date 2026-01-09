Logo
Rio Tinto i Glenkor rade na stvaranju rudarskog giganta

Izvor:

B92

09.01.2026

22:33

Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Rudarska kompanija Rio Tinto potvrdila je da vodi preliminarne razgovore sa firmom Glenkor o mogućem objedinjavanju dijela poslovanja ili cjelokupnog biznisa, uključujući opciju spajanja kroz razmjenu akcija.

Rio Tinto očekuje da će eventualna transakcija biti ostvarena kroz preuzimanje Glenkora putem sudski odobrene šeme aranžmana, u skladu sa britanskim pravilima o preuzimanjima.

Iz Rio Tinta naglašavaju da ne postoji izvjesnost da će ponuda zaista biti podneta, niti kakvi bi bili njeni uslovi, ukoliko do toga dođe.

Saopštenje, kako se navodi, ne treba tumačiti kao nagovještaj konkretnih elemenata eventualne transakcije, a kompanija zadržava pravo da razmotri i druge oblike ili kombinacije naknade.

Rio Tinto ima rok do 5. februara 2026. godine u 17.00 časova po londonskom vremenu da objavi čvrstu namjeru da uputi ponudu za Glenkor ili da saopšti da od toga odustaje, navodi se na veb stranici kompanije.

Obje kompanije poseduju značajne rudnike bakra, koji profitiraju od cijena koje dostižu rekordne nivoe, a spajanje bi moglo da stvori snažnog rivala najvećem svjetskom rudaru, grupaciji BHP, prenosi Gardijan.

Akcije Glenkora su nakon vijesti porasle za osam odsto.

