Logo
Large banner

Jak zemljotres pogodio Italiju

Izvor:

Tanjug

10.01.2026

07:50

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Jak zemljotres, magnitude 5,1 stepeni Rihterove skale, osjetio se u 5.53 časova u Ređo Kalabriji, a brojni izvještaji stižu i iz Mesine i drugih područja Sicilije i Kalabrije, prenosi Ansa.

Epicentar je, prema veb-sajtu italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, bio u moru kod jonske obale na dubini od 65 kilometara, navodi agencija.

Prema sajtu Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) epicentar potresa jačine 5,1 stepeni po Rihterovoj skali je bio u Jonskom moru 62 km istočno od Ređo Kalabrije na dubini od 58 kilometara.

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

Sicilija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Scena

Prekinut koncert Ace Lukasa u FBiH

9 h

1
Ево шта радити са печењем које остане послије Божића?

Savjeti

Evo šta raditi sa pečenjem koje ostane poslije Božića?

10 h

0
Држављани БиХ и Црне Горе пајсером претукли Сиријца, ово је разлог

Hronika

Državljani BiH i Crne Gore pajserom pretukli Sirijca, ovo je razlog

10 h

0
Викенд хороскоп: Ове ствари доносе велико олакшање

Zanimljivosti

Vikend horoskop: Ove stvari donose veliko olakšanje

10 h

0

Više iz rubrike

Британац на излетима у шумама и хотелима силио жену на секс с мушкарцима

Svijet

Britanac na izletima u šumama i hotelima silio ženu na seks s muškarcima

11 h

0
Трамп: САД имају добре односе са народом Венецуеле

Svijet

Tramp: SAD imaju dobre odnose sa narodom Venecuele

11 h

0
Украјински пилот Ф-16: Тактике НАТО не дјелују против руских ловаца

Svijet

Ukrajinski pilot F-16: Taktike NATO ne djeluju protiv ruskih lovaca

11 h

0
Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

Svijet

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

25

Eksperiment otkrio kako je počeo život na Zemlji

09

22

Savjet bezbjednosti UN: Hitan sastanak o Ukrajini

09

22

Bećirović dodijelio nepostojeće priznanje Dini Merlinu

09

17

Jedno alkoholno piće dnevno može povećati rizik od raka usne duplje za 50%

09

06

Vanredna situacija zbog snijega u devet opština

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner