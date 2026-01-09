Državljani BiH i Crne Gore pajserom pretukli Sirijca, ovo je razlog

Državljani BiH i Crne Gore osuđeni su na tri, odnosno četiri godine zbog brutalnog napada i pljačke Sirijca u Inzbruku.

Žestoka rasprava oko droge i prostitutki u Inzbruku eskalirala je prošle godine. Dvojica muškaraca (26 i 28 godina) zbog toga su danas osuđeni pred Pokrajinskim sudom, a brutalnost prema žrtvi šokirala je javnost.

Optužbe tužilaštva bile su ozbiljne: državljani BiH i Crne Gore su navodno u maju opljačkali jednog Sirijca na brutalan način. Prijetili su mu pištoljem i nožem, a zatim ga udarali pajserom po glavi i butini.

Plijen je bio smiješan: 310 evra i nekoliko kartica žrtve. Povrede, međutim, su bile jezive – između ostalog, prelom jedne kosti šake i više posjekotina.

Na početku je prvooptuženi, inače iz BiH, iznio drugačiju verziju. On i njegov kolega navodno nisu bili počinioci, već žrtve. U vezi sa „dilovima“ oko droge i prostitutki na jednoj poznatoj adresi u Inzbruku, tvrde da su bili „prevareni“. Dodali su da su u Inzbruk došli zbog „raznih seksualnih praksi“ koje u njihovim domovinama, BiH i Crnoj Gori, nisu bile moguće.

Do sukoba, koji je potpuno eskalirao, došlo je kada Sirijac "nije isporučio" obećano.

„Htio je novac unaprijed i zatim me prijetio“, rekao je prvooptuženi.

Njegov prijatelj na kraju mu je "priskočio u pomoć" pajserom i branio ga.

Sud je to vidio drugačije i izrekao kaznu od tri, odnosno četiri godine zatvora. Drugi mladić je dobio veću kaznu jer je i ranije osuđivan, a navodno je on taj koji je koristio pajser, prenose Nezavisne.