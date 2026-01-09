Logo
Detalji jezive nezgode: Djevojke sa sanki pale pravo pod točkove

Telegraf

09.01.2026

14:21

Детаљи језиве незгоде: Дјевојке са санки пале право под точкове
Foto: Tanjug

Luda ideja i ekstremna zabava na prvom snegu pretvorile su se u pravu noćnu moru u naselju Mrsać kod Kraljeva. Grupa prijatelja odlučila je da iskoristi zimske uslove za nesvakidašnju vožnju, ne sluteći da će se veče završiti teškim povredama i hapšenjima.

Sve se odigralo oko 22 časa, kada je devetnaestogodišnji L. P., upravljajući automobilom marke "volksvagen" sa probnom vozačkom dozvolom, odlučio da za vozilo zakači sanke. Na sankama su se nalazile dvije tinejdžerke, starosti 16 i 17 godina.

U jednom trenutku, usljed leda i neravnina na putu u Sarajevskoj ulici, došlo je do drame:

Sanke su odskočile na rupi.

Djevojčice su spale direktno na kolovoz.

Automobil "fiat" koji se kretao iza njih nije uspio da se zaustavi.

Drug im bio "zaštita", pa ih pregazio

Iza "folksvagena" kretao se Đ. J. (35) u "fiatu". Njegova uloga u ovoj opasnoj igri bila je da "čuva leđa" sankama i obezbijedi da neko drugo vozilo ne naleti na njih. Međutim, kada su djevojke pale, on je takođe naletio na istu neravninu, izgubio kontrolu i automobilom bukvalno "poklopio" tinejdžerke koje nisu stigle da se pomjere sa puta.

Stanje povrijeđenih djevojčica

Obje djevojke su hitno transportovane u kraljevačku bolnicu.

"Jedna djevojčica ima teške povrede potkoljenice i čeka je operacija, dok druga ima povredu glave. Prema posljednjim informacijama, djevojčica sa povredom glave bi sutra trebalo da bude puštena na kućno liječenje", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Hapšenja i krivične prijave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu odmah su reagovali i uhapsili L. P. (19) i Đ. J. (35). Oni se terete za teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Osim što je ugrozio živote drugarica, devetnaestogodišnji vozač je prekršio niz pravila, s obzirom na to da je sa probnom dozvolom upravljao vozilom koje je vuklo nepropisni teret (sanke) u kasnim večernjim satima.

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

