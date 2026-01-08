Kombi se zakucao u automobil sa bebom i dvoje male djece

Danas u popodnevnim časovima, na dionici auto-puta E-75 kod mosta Beška u Srbiji, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kombi i putničko motorno vozilo. Zahvaljujući srećnim okolnostima, u udesu nije bilo stradalih niti teže povrijeđenih lica.

Detalji incidenta

Nezgoda se dogodila oko 14.30 časova u smjeru od Kovilja ka Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama sa lica mjesta, do kontakta je došlo kada je vozač kombi vozila, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, udario u zadnji dio automobila koji se kretao ispred njega.

Medicinska intervencija

Na mjesto događaja brzo je izašla ekipa hitne pomoći. Iako putnici nisu pokazivali vidljive znakove povreda, medicinsko osoblje je donijelo odluku o transportu majke i djece radi detaljne opservacije.

U Klinički centar Vojvodine preventivno su upućeni ženska osoba stara 35 godina, troje djece uzrasta pet godina, tri godine i beba rođena 2025. godine.

"S obzirom na to da je riječ o djeci veoma mladog uzrasta, protokol nalaže preventivni pregled u kliničkim uslovima kako bi se isključile bilo kakve unutrašnje povrede", navodi izvor blizak istrazi.

Saobraćaj i uviđaj

Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na licu mjesta. Tokom trajanja postupka, saobraćaj na mostu Beška u smjeru ka glavnom gradu bio je privremeno otežan i odvijao se jednom trakom, što je dovelo do stvaranja manjih kolona.

Normalizacija saobraćaja uspostavljena je oko 16.00 časova. Tačan uzrok nezgode biće poznat nakon završetka zvanične istrage.