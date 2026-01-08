Logo
Large banner

Kombi se zakucao u automobil sa bebom i dvoje male djece

Izvor:

Telegraf

08.01.2026

16:20

Komentari:

0
Комби се закуцао у аутомобил са бебом и двоје мале дјеце
Foto: Tanjug

Danas u popodnevnim časovima, na dionici auto-puta E-75 kod mosta Beška u Srbiji, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kombi i putničko motorno vozilo. Zahvaljujući srećnim okolnostima, u udesu nije bilo stradalih niti teže povrijeđenih lica.

Detalji incidenta

Nezgoda se dogodila oko 14.30 časova u smjeru od Kovilja ka Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama sa lica mjesta, do kontakta je došlo kada je vozač kombi vozila, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, udario u zadnji dio automobila koji se kretao ispred njega.

Доктор болница

Zdravlje

Sedmično oko 10.000 prijavljenih slučajeva respiratornih infekcija

Medicinska intervencija

Na mjesto događaja brzo je izašla ekipa hitne pomoći. Iako putnici nisu pokazivali vidljive znakove povreda, medicinsko osoblje je donijelo odluku o transportu majke i djece radi detaljne opservacije.

U Klinički centar Vojvodine preventivno su upućeni ženska osoba stara 35 godina, troje djece uzrasta pet godina, tri godine i beba rođena 2025. godine.

"S obzirom na to da je riječ o djeci veoma mladog uzrasta, protokol nalaže preventivni pregled u kliničkim uslovima kako bi se isključile bilo kakve unutrašnje povrede", navodi izvor blizak istrazi.

Учионица

Svijet

Zatvaraju se škole zbog snijega

Saobraćaj i uviđaj

Pripadnici saobraćajne policije izvršili su uviđaj na licu mjesta. Tokom trajanja postupka, saobraćaj na mostu Beška u smjeru ka glavnom gradu bio je privremeno otežan i odvijao se jednom trakom, što je dovelo do stvaranja manjih kolona.

Швајцарска пожар Нова година

Svijet

Vlasnica bara smrti bježi sa kasom punom novca dok ljudi gore? Otkriveni novi jezivi detalji

Normalizacija saobraćaja uspostavljena je oko 16.00 časova. Tačan uzrok nezgode biće poznat nakon završetka zvanične istrage.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

udes

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чај шоља напитак чајник сто

Zdravlje

Čaj koji čisti organizam i jača imunitet: Počnite sa konzumacijom što prije

1 h

0
Убијен тинејџер

Srbija

Ovo je osumnjičeni za ubistvo na Božić: Mladiću (18) iz čista mira prerezao vrat

1 h

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Savjeti

Zaboravite so: Ova jednostavna kombinacija brzo uklanja led sa stepenica

1 h

0
Излио се Ибар у Косовској Митровици

Srbija

Izlio se Ibar, građani se evakuišu

1 h

0

Više iz rubrike

Неколико дјечака завршило у болници због петарди

Hronika

Nekoliko dječaka završilo u bolnici zbog petardi

1 h

0
Завршена обдукција тијела Цвијана Симића, познат узрок смрти

Hronika

Završena obdukcija tijela Cvijana Simića, poznat uzrok smrti

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Uhapšen muškarac koji je pretukao policajca dok je bio sa maloljetnim djetetom

2 h

0
Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

Hronika

Jezivo nasilje u porodici: Pijan ženi polomio nos

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

17

24

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

17

21

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

17

04

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

17

04

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner