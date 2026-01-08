Čaj koji čisti organizam i jača imunitet: Počnite sa konzumacijom što prije

Ako još niste započeli s detoksikacijom organizma, pravo je vrijeme da razmislite o čaju od koprive. Ovaj prirodni napitak, bogat vitaminima i mineralima, poznat je po svom blagotvornom djelovanju na tijelo. Zahvaljujući pročišćavajućim, analgetskim i protivupalnim svojstvima, čaj od koprive koristi se u brojnim situacijama, a njegov pun i ugodan okus posebno prija tokom hladnijih mjeseci.

Očuvanje zdravlja

Nutricionisti ističu kako redovna konzumacija čaja od koprive može značajno doprinijeti očuvanju zdravlja. Listovi ove biljke obiluju flavonoidima koji jačaju kapilare i krvne žile, kao i mineralnim solima te vitaminima A, B2, C i D. Upravo kombinacija ovih mikronutrijenata daje čaju snažna pročišćavajuća svojstva i čini ga odličnim prirodnim diuretikom.

Osim toga, čaj od koprive preporučuje se kod umora i fizičke iscrpljenosti, jer sadrži fosfor, magnezijum, kalcijum, siliciumj, mangan i kalijum – minerale važne za energiju i oporavak organizma. Njegovo diuretičko djelovanje pomaže u borbi protiv zadržavanja vode i celulita, kao i u eliminaciji toksina iz tijela.

Kada i kako ga koristiti?

Čaj od koprive tradicionalno se koristi kao pomoć kod različitih tegoba – od reume i artroze do urinarnih infekcija. Njegovi pozitivni učinci posebno dolaze do izražaja uz redovnu i umjerenu konzumaciju. Jedna šolja dnevno može doprinijeti opuštanju organizma i poboljšanju probave.

Ako pripremate čaj od svježih listova koprive, dovoljno je preliti ih vrućom vodom i ostaviti da odstoje nekoliko minuta. Važno je pritom ne prokuhavati listove, jer se na taj način mogu izgubiti vrijedna ljekovita svojstva. Kod upotrebe osušenih listova, preporučuje se preliti ih kipućom vodom i ostaviti da odstoje oko 10 minuta – nikako duže.

Iako obiluje korisnim sastojcima, čaj od koprive nije pogodan za svakoga. Osobama s problemima bubrega ili srca njegova konzumacija se ne preporučuje. Takođe, najbolje ga je izbjegavati tokom trudnoće i dojenja, kao i u slučaju poznatih alergijskih reakcija.