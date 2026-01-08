Logo
Šta će EU uraditi ako SAD preuzme Grenland? Oglasila se Kaja Kalas

Agencije

08.01.2026

15:31

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Foto: Tanjug/AP

EU razgovarala je o potencijalnom odgovoru ukoliko se ispostavi da je prijetnja SAD o preuzimanju Grenlanda stvarna, izjavila je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

"Poruke koje čujemo u vezi sa Grenlandom izuzetno su zabrinjavajuće", naglasila je Kalasova na konferenciji za novinare sa egipatskim ministrom spoljnih poslova Badrom Abdelatijem u Kairu.

Џеј Ди Венс

Svijet

"Evropa i Danska zakazale, Grenland je ključan za SAD"

Portparol Bijele kuće Karolina Livit rekla je ranije da predsjednik SAD Donald Tramp ostaje posvećen NATO savezu iako on i njegov tim za nacionalnu bezbjednost razgovaraju o kupovini Grenlanda.

Tagovi:

Kaja Kalas

Grenland

Donald Tramp

