Tramp imenovao specijalnog izaslanika za Grenland

Tanjug

22.12.2025

08:09

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je danas da imenuje guvernera Luizijane Džefa Lendrija za specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Grenland.

Tramp je rekao da "sa zadovoljstvom objavljuje da imenuje velikog guvernera Luizijane, Džefa Lendrija, za specijalnog izaslanika Sjedinjenih Država za Grenland".

- Džef razumije koliko je Grenland važan za našu nacionalnu bezbjednost i snažno će unapređivati interese naše zemlje za bezbjednost, sigurnost i opstanak naših saveznika, a zapravo i cijelog svijeta - naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Za sada nije poznato da li će Lendri, koji je postao guverner u januaru 2024. godine, morati da se povuče sa svoje guvernerske funkcije.

Tramp je na početku svog drugog predsjedničkog mandata, u januaru ove godine, izjavio da namjerava da preuzme Grenland, navodeći kao obrazloženje njegovu stratešku poziciju za bezbjednost SAD, dok je Danska, koja posljednjih 300 godina kontroliše tu arktičku teritoriju, odbila da se odrekne Grenlanda.

To nije prvi pokušaj da SAD kupe Grenland od Danske, a prve takve pregovore vodio je američki državni sekretar Vilijam Sivord 1867. godine, kada dogovor nije sklopljen.

SAD su 1946. godine ponudile 100 miliona dolara za ovu teritoriju, ocjenjujući da je vitalno važna za nacionalnu bezbjednost, ali je danska vlada to odbila.

Tramp je pokušao da kući Grenland i tokom prvog predsjedničkog mandata, ali su danska i grenlandska vlada odbacile ovu ponudu iz 2019. godine.

Donald Tramp

Grenland

