Novi detalji pljačke Luvra: Ukradeno više od 8.000 dijamanata!

Više od 8.000 dijamanata i 200 bisera, ukupne vrijednosti oko 88 miliona evra, ukradeno je tokom pljačke muzeja Luvr u oktobru, otkrivaju novi detalji istrage do kojih je došla televizija BFMTV.

Prema navodima iz istrage, dvojica osumnjičenih, označena kao XH1 i XH2, upala su 19. oktobra u 9.24 ujutro u Galeriju Apolon nakon što su brusilicom obili prozor, a čitava akcija trajala je manje od četiri minuta.

XH1, nosio je crnu fantomku, tamnu perjanu jaknu i crne rukavice, dok je XH2 nosio sivi šljem. Dva lopova su zgrabila nakit i stavila ga u torbu i džepove.

Tom prilikom ukradeni su dragulji sa osam izloženih komada nakita – ukupno 8.482 dijamanta, 35 smaragda, 34 safira i 212 bisera.

Nakon pljačke, XH1 i XH2 su sišli, dok su još dvije osobe čekale na Keju Fransoa Miterana koji se nalazi uz desnu obalu rijeke Sene, neposredno pored muzeja Luvr.

Zatim su sva četvorica pobjegla na dva skutera, ostavljajući kamion sa platformom na licu mjesta. Unutar kamiona, koji su osumnjičeni pokušali da zapale, istražitelji su pronašli originalnu registarsku tablicu vozila.

Dva skutera su se uputila južno od Pariza ka lokaciji misterioznog bijelog kombija, koji nikada nije pronađen i koji je možda korišćen za prevoz nakita. Četvorica osumnjičenih su se zatim podijelila u dvije grupe: dvoje na skuterima, dvoje u kombiju; jedna grupa se uputila ka zapadu, a druga ka istoku Pariza.

Francuska policija je, na osnovu DNK tragova pronađenih na mjestu zločina i na napuštenoj opremi, identifikovala i uhapsila četvoricu osumnjičenih, starosti između 30 i 40 godina.

Svi su optuženi i nalaze se u pritvoru, a prema zakonu se smatraju nevinim dok se ne dokaže suprotno. Ukradeni nakit do danas nije pronađen, a istražitelji ne isključuju mogućnost da su dragulji već preprodati ili razmontirani.