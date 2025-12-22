Logo
Otac i sin mjesecima planirali napad na plaži u Sidneju

22.12.2025

07:15

Komentari:

0
Сиднеј-терористички напад
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

Otac i sin optuženi za teroristički napad na plaži Bondaj u Sidneju, u kojem je 14. decembra ubijeno 15 ljudi, mjesecima su planirali napad i prethodno vježbali rukovanje vatrenim oružjem, navodi se u dokumentu suda koji je danas objavljen.

Prema navodima iz sudskog spisa, Sadžid Akram (50) i njegov sin Navid Akram (24) snimali su se tokom obuke sa puškama na nepoznatoj ruralnoj lokaciji u australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels, pri čemu se vidi da se kreću i pucaju na način koji ukazuje na taktičku obuku, prenosi CNN.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: EU bi sankcijama Rusiji smrvila Evropu

U dokumentu se navodi da su osumnjičeni, neposredno prije pucnjave na plaži Bondaj, bacili četiri improvizovane eksplozivne naprave na okupljenu masu, ali nijedna nije eksplodirala.

Policija tvrdi da su tri cjevaste bombe i jedna eksplozivna naprava sakrivena u teniskoj loptici bile funkcionalne, kao i da je još jedna bomba pronađena u vozilu koje su koristili.

Sadžid Akram je tokom intervencije policije ubijen, dok je Navid Akram ranjen. Protiv njega su podignute optužnice za terorizam, 15 ubistava i 40 pokušaja ubistva.

Sudski dokument navodi i da su osumnjičeni snimali video zapise sa ekstremističkim porukama, u kojima su, između ostalog, iznosili stavove koji ukazuju na vjerski motivisani nasilni ekstremizam.

Представнички дом ПД ПС БиХ

BiH

Predstavnički dom o VSTS-u i Sudu BiH

Policija tvrdi da su otac i sin dva dana prije napada obišli lokaciju na kojoj je kasnije izvršena pucnjava, što se smatra izviđanjem i planiranjem terorističkog akta.

Navid Akram je, prema navodima iz spisa, iz bolničke sobe odbio da da izjavu policiji po savjetu advokata, a njegovo sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za april.

Australijske vlasti saopštile su da je petnaest ljudi ubijeno u pucnjavi na plaži Bondaj 14. decembra, a napad je bio usmjeren na grupu jevrejskih porodica koje su obilježavale Hanuku.

Sidnej

Teroristički napad

