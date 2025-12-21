Logo
Large banner

Izdivljale cijene: Evo koliko košta jagnje očišćeno za ražanj

Izvor:

Agencije

21.12.2025

22:11

Komentari:

0
Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

Kako se približavaju praznici, tako je krenula da raste i cijena jagnjadi i prasadi.

Na pijacama, kilogram žive vage prasića košta oko 7 maraka, a jagnjadi oko 9 KM.

Preko oglasa, uzgajivači ili preprodavci ovu robu nude skuplje…

Pojedinci, tako, prasiće nude po 8-9, pa čak i 10 maraka, dok se kilogram žive vage jagnjadi uglavnom kreće oko 10, pa čak i 12 KM.

Јагње
Jagnje

Međutim, onaj ko želi da kupi jagnje očišćeno i spremno za ražanj, kilogram mesa mora da plati 22 KM, pa čak i više.

"Jagnje očišćeno za ražanj“, stoji u jednom oglasu.

Drugi uzgajivač živu vagu nudi po 12 KM, a očišćenu jagnjad po čak 25 KM po kilogramu.

"Prodajem janjce, 30 komada, težine 18 do 28 kilograma žive vage. Očišćeni su 10 do 15 kilograma. Cijena je 12 KM po kilogramu žive vage ili 25 KM po kilogramu za očišćeno“, stoji u oglasu.

Небојша Вукановић

BiH

Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

Koliko je ovo meso poskupjelo, svjedoči jedan oglas od prije 8 godina, kada je očišćeno jagnje po kilogramu koštalo 12 KM?! To znači da je cijena jagnjadi, odnosno čistog mesa, otišla duplo.

Kad je riječ o prasićima, usluga klanja i čišćenja po prasetu košta oko 30 KM.

Podsjetimo, kilogram žive vage prasića pred prošli Božić išao je i do 12-13 KM.

Podijeli:

Tagovi:

jagnje

jagnjetina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новогодишња јелка лампице украси

Region

Novogodišnje lampice izazvale požar, izgorio sprat kuće

2 h

0
Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Kultura

Zvijezda čuvene serije izvršila samoubistvo

2 h

0
Фејсбук тестира нову претплату, ево колико ће коштати

Nauka i tehnologija

Fejsbuk testira novu pretplatu, evo koliko će koštati

2 h

0
Ови хороскопски знакови уносе срећу у свачији живот

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi unose sreću u svačiji život

2 h

0

Više iz rubrike

Добојска фирма на европском тржишту

Ekonomija

Dobojska firma na evropskom tržištu

4 h

0
Микрокредитна фондација из БиХ доживјела крах, покренута ликвидација

Ekonomija

Mikrokreditna fondacija iz BiH doživjela krah, pokrenuta likvidacija

6 h

0
''Годишња плата биће већа за 750 КМ''

Ekonomija

''Godišnja plata biće veća za 750 KM''

9 h

0
Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

Ekonomija

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

10 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

21

Trudnica iz BiH pokušala da opljačka policajku

22

11

Izdivljale cijene: Evo koliko košta jagnje očišćeno za ražanj

22

03

Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH

21

56

Svijetom se širi virus: Teže se liječi nego grip

21

52

Zvijezda čuvene serije izvršila samoubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner