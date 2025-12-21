Izdivljale cijene: Evo koliko košta jagnje očišćeno za ražanj

Kako se približavaju praznici, tako je krenula da raste i cijena jagnjadi i prasadi.

Na pijacama, kilogram žive vage prasića košta oko 7 maraka, a jagnjadi oko 9 KM.

Preko oglasa, uzgajivači ili preprodavci ovu robu nude skuplje…

Pojedinci, tako, prasiće nude po 8-9, pa čak i 10 maraka, dok se kilogram žive vage jagnjadi uglavnom kreće oko 10, pa čak i 12 KM.

Jagnje

Međutim, onaj ko želi da kupi jagnje očišćeno i spremno za ražanj, kilogram mesa mora da plati 22 KM, pa čak i više.

"Jagnje očišćeno za ražanj“, stoji u jednom oglasu.

Drugi uzgajivač živu vagu nudi po 12 KM, a očišćenu jagnjad po čak 25 KM po kilogramu.

"Prodajem janjce, 30 komada, težine 18 do 28 kilograma žive vage. Očišćeni su 10 do 15 kilograma. Cijena je 12 KM po kilogramu žive vage ili 25 KM po kilogramu za očišćeno“, stoji u oglasu.

Koliko je ovo meso poskupjelo, svjedoči jedan oglas od prije 8 godina, kada je očišćeno jagnje po kilogramu koštalo 12 KM?! To znači da je cijena jagnjadi, odnosno čistog mesa, otišla duplo.

Kad je riječ o prasićima, usluga klanja i čišćenja po prasetu košta oko 30 KM.

Podsjetimo, kilogram žive vage prasića pred prošli Božić išao je i do 12-13 KM.