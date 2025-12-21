Logo
Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

Foto: Pexels

I dok se banke već žale i smišljaju načine kako da zakomplikuju, građani pozdravljaju ovu odluku uz primedbu da kada oni treba nešto da plate to se dešava odmah, a kad je suprotno, čeka se komplikovana procedura.

Potrošačke organizacije kritikuju način na koji se uvodi mogućnost besplatnih bankarskih računa, ističući da se od građana ponovo zahteva dodatna administracija, dok su plaćanja prema bankama uvek brza i jednostavna.

"To je klasičan problem, ljudi nam se svakodnevno žale. Kada mi bankama plaćamo, sve može odmah, a kada nešto treba nama, onda nastaje sto problema. I u ovom slučaju je isto - mi bankama moramo da podnosimo zahtjev, dok njima samo kliknemo i platimo", izjavila je predsjednik Hrvatskog udruženja za zaštitu potrošača Ana Knežević.

Kako je pojašnjeno, ne postoji rok u kojem građani moraju da podnesu zahtev za aktivaciju besplatnog računa, zbog čega banke ne očekuju gužve. Mogućnost aktivacije ostaje trajna, pa će korisnici sami odlučivati kada žele da pređu na paket besplatnih usluga.

Besplatan račun uvodi se od 1. januara 2026. godine, a od 2027. korisnici tog paketa imaće pravo i na dva besplatna podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka, bez plaćanja naknade, piše net.hr.

