Logo
Large banner

Hajneken kažnjen sa 1,5 miliona evra

Izvor:

Tanjug

20.12.2025

21:49

Komentari:

0
Хајнекен кажњен са 1,5 милиона евра
Foto: Unsplash

Holandska kompanija za proizvodnju piva Hajneken kažnjena je sa 1,5 miliona evra zbog distribucije limenki piva bez obaveznog depozita, saopštilo je Javno tužilaštvo te zemlje.

Do prekršaja je došlo između 1. i 11. aprila 2023. godine, kada je Hajneken napunio više od 7,2 miliona limenki bez logotipa za depozit i pustio ih na tržište, uprkos tome što je zakonski zahtjev već bio na snazi, prenosi danas NL Tajms.

Agencija je saopštila da Hajneken nije ispunio svoje zakonske obaveze, uprkos tome što je Inspektorat za ljudsku životnu sredinu i transport više puta obavještavao proizvođače pića, počev od septembra 2022. godine o predstojećem zahtjevu za depozit.

Instagram

Nauka i tehnologija

Instagram stiže na televizore

Kompanija je saopštila da joj je privremeno dozvoljeno da prodaje limenke bez logotipa depozita ako su napunjene prije 1. aprila, ali da je pogrešno protumačio politiku i nastavio da puni preostale limenke bez logotipa za depozit nakon 1. aprila.

Portparol kompanije Hajneken je rekao da ta kompanija "prihvata kaznu koju je izreklo Javno tužilaštvo od 1,5 miliona evra i dobrovoljno donira 500.000 evra dobrotvornoj organizaciji koja ubrzava sistem depozita".

Podijeli:

Tagovi:

Hajneken

Kazna

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Инстаграм стиже на телевизоре

Nauka i tehnologija

Instagram stiže na televizore

1 h

0
Орбан: Спријечена објава рата

Svijet

Orban: Spriječena objava rata

1 h

0
Мјештани под опсадом медвједа: Од стоке остају само кости

Region

Mještani pod opsadom medvjeda: Od stoke ostaju samo kosti

1 h

0
Стефан изгубио живот у пожару, покушао да се спаси, али су га испарења савладалa

Srbija

Stefan izgubio život u požaru, pokušao da se spasi, ali su ga isparenja savladala

1 h

0

Više iz rubrike

Милиони корисника банкомата ће добити одштету

Ekonomija

Milioni korisnika bankomata će dobiti odštetu

3 h

0
Снупи продат за 457 милиона долара

Ekonomija

Snupi prodat za 457 miliona dolara

7 h

0
Сушене грожђице се повлаче са тржишта

Ekonomija

Sušene grožđice se povlače sa tržišta

1 d

0
Nafta postrojenje

Ekonomija

Cijene nafte ponovo u rastu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

53

Lavrov o sankcijama Rusiji: Za svaku akciju postoji reakcija

21

51

Pilot se zaključao u pilotsku kabinu zbog neisplaćenih zarada

21

49

Hajneken kažnjen sa 1,5 miliona evra

21

43

Instagram stiže na televizore

21

41

Orban: Spriječena objava rata

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner