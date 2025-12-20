Hajneken kažnjen sa 1,5 miliona evra

Holandska kompanija za proizvodnju piva Hajneken kažnjena je sa 1,5 miliona evra zbog distribucije limenki piva bez obaveznog depozita, saopštilo je Javno tužilaštvo te zemlje.

Do prekršaja je došlo između 1. i 11. aprila 2023. godine, kada je Hajneken napunio više od 7,2 miliona limenki bez logotipa za depozit i pustio ih na tržište, uprkos tome što je zakonski zahtjev već bio na snazi, prenosi danas NL Tajms.

Agencija je saopštila da Hajneken nije ispunio svoje zakonske obaveze, uprkos tome što je Inspektorat za ljudsku životnu sredinu i transport više puta obavještavao proizvođače pića, počev od septembra 2022. godine o predstojećem zahtjevu za depozit.

Nauka i tehnologija Instagram stiže na televizore

Kompanija je saopštila da joj je privremeno dozvoljeno da prodaje limenke bez logotipa depozita ako su napunjene prije 1. aprila, ali da je pogrešno protumačio politiku i nastavio da puni preostale limenke bez logotipa za depozit nakon 1. aprila.

Portparol kompanije Hajneken je rekao da ta kompanija "prihvata kaznu koju je izreklo Javno tužilaštvo od 1,5 miliona evra i dobrovoljno donira 500.000 evra dobrotvornoj organizaciji koja ubrzava sistem depozita".