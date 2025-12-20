Logo
Mještani pod opsadom medvjeda: Od stoke ostaju samo kosti

20.12.2025

Foto: Unsplash

Meštani Muškovaca već mesecima žive u strahu zbog medvjeda koji sve češće i bliže prilaze kućama i napadaju stoku. Porodica Milanko više ne broji noći, već poginule krava, samo u posljednjem mjesecu pet njih.

„Jednu smo našli samo s kožom smotanom. Ostalo je pojelo, kosti oderalo kao da su ih mesari obrađivali“, priča Marija Milanko. Posljednji napad dogodio se prije desetak dana u ponoć, kada je Medved u dvorištu usmrtio kravu. „On ima otrovne kandže, ono što uhvati, teško zaraste“, dodaje Marija.

Policiji je prijavljeno više napada. Iako su na teren izašli lovni inspektori, medvjed je pobegao u planinu. Mještani tvrde da ih više ovih životinja vreba oko imanja.

I Radoslav Čavlin iz susedstva potvrđuje slične napade.

„Prethodno je medvjed napao moju kravu, liječimo je još uvijek. Takvi napadi ostavljaju ozbiljne povrede“, kaže on.

Stručnjak za medvjede, Đuro Huber, objašnjava da napadi na stoku nisu neobični: „Medvjedi su oportunisti. Ako im je dostupna hrana, iskoristiće je. Velike domaće životinje bez zaštite lako mogu postati meta.“

U Hrvatskoj živi oko 1.000 medvjeda. Strogo su zaštićena vrsta, a odstrel je dozvoljen samo u specifičnim situacijama, piše Dnevnik.hr.

