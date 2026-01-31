Početak februara donosi snažan pun Mjesec u Lavu: Vrijeme za promjene

Pun Mjesec 1. februara odvija se u znaku Lava i donosi snažan fokus na emocije, samopouzdanje i potrebu da budemo viđeni i priznati.

Ovaj lunarni vrhunac osvjetljava teme lične vrijednosti, kreativnosti i međuljudskih odnosa.

Sve ono što je do sada tiho tinjalo sada izlazi na površinu i traži jasnu reakciju.

Lav je znak srca, ponosa i autentičnog izražavanja. Kada se pun Mjesec događa u ovom znaku, mnogi osjećaju snažnu potrebu da pokažu ko zaista jesu, bez skrivanja i prilagođavanja drugima. Emocije su intenzivne, ali i iskrene.

Ovo je trenutak u kojem više nije moguće ostati po strani, posebno u odnosima koji su dugo bili nejasni ili neuravnoteženi.

U ljubavnim odnosima, ovaj pun Mjesec donosi kulminaciju. Neki će doživjeti emotivni procvat, dok će drugi biti podstaknuti na iskren razgovor o stvarnim osjećanjima i potrebama.

Lav traži pažnju i toplinu, ali istovremeno pruža velikodušnost. Oni koji se usude pokazati svoju ranjivost mogli bi doživjeti dublju bliskost.

Posao, finansije i zdravlje

Na poslovnom planu javlja se snažna potreba za priznanjem i potvrdom uloženog truda. Mnogi će osjetiti poriv da istupe, preuzmu vođstvo ili pokažu svoje talente. Ipak, važno je paziti da ponos ne preraste u tvrdoglavost.

Saradnja i uvažavanje tuđih ideja donose bolje rezultate od potrebe za dominacijom.

Finansije su takođe u fokusu, jer Lav voli užitke i luksuz. Moguće su impulsivne želje za trošenjem, naročito na stvari koje podižu osjećaj lične vrijednosti ili doprinose imidžu.

Ipak, preporučuje se oprez i ravnoteža između želja i stvarnih mogućnosti, prenosi Indeks.

Na planu zdravlja, ovaj pun Mjesec može pojačati unutrašnju napetost, naročito ako su emocije duže vrijeme potiskivane.

Pomoći može fizička aktivnost, boravak na svježem vazduhu i kreativno izražavanje koje oslobađa nagomilanu energiju.

U širem smislu, pun Mjesec 1. februara poziva na autentičnost. Ovo je trenutak kada jasno vidimo gd‌je se umanjujemo kako bismo udovoljili drugima i gd‌je je vrijeme da stanemo iza sebe.

Sve što sada izađe na vid‌jelo ima svoju svrhu – jer nas vodi ka većem samopouzdanju i unutrašnjoj jasnoći.