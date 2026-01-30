Logo
Large banner

Ova 3 znaka horoskopa će uskoro ležati na parama

Izvor:

Krstarica

30.01.2026

21:36

Komentari:

0
Ова 3 знака хороскопа ће ускоро лежати на парама
Foto: Pixabay

Nekima se konačno smeši sreća, a zvijezde su se potrudile da to ne bude tek sitnica, već pravi – finansijski preokret!

Dok se mnogi još bore s troškovima i planovima, tri znaka horoskopa uskoro će bukvalno „ležati na parama“. Novac će im stizati sa svih strana, a sreća, kao da im je konačno zakucala na vrata.

Bik

Njegov trud iz proteklih mjeseci konačno dolazi na naplatu. Ako ste Bik, sjetite se onih trenutaka kada ste se pitali da li se sav taj rad isplati. Odgovor dolazi uskoro — i to u obliku velikog finansijskog iznenađenja. Možda će to biti povišica, možda neočekivana dobit, ali jedno je sigurno – Bik će moći da odahne i počne da uživa u plodovima svog rada.

Lav

Ovaj znak horoskop u narednim nedjeljama će biti pravi magnet za uspjeh. Gdje god se pojavi, otvaraju mu se vrata novih prilika. Njegova harizma, energija i sposobnost da prepozna pravu šansu donijeće mu značajan dobitak. Ako ste Lav, ne odbijajte pozive i prijedloge koji vam dolaze – iza nekog od njih krije se prava zlatna prilika.

Strijelac

Poznat po svom optimizmu, ovog puta će imati razloga da se smeje od srca. Zvijezde mu donose poslovne uspjehe i neočekivane novčane prilive. Možda kroz partnerstvo, možda kroz projekat koji se dugo razvlačio, ali novac dolazi i to u bujicama.

Зоран Стевановић

Republika Srpska

Stevanović razbio performans Trivićeve i Blanuše: Zvornik im ostaje bolna tačka

Dakle, ako pripadate jednom od ovih znakova, spremite se. Period skromnosti i čekanja je iza vas. Uskoro ćete moći da kažete – „vrijedi verovati u svoje zvijezde.I zapamtite – kad novac dođe, uložite ga mudro. Sreća voli pametne poteze, piše Krstarica.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

pare

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зоран Стевановић

Republika Srpska

Stevanović razbio performans Trivićeve i Blanuše: Zvornik im ostaje bolna tačka

1 d

8
БиХ и Србија су на 100, Данска на свега 2 одсто: Нова мапа запањила све

Zanimljivosti

BiH i Srbija su na 100, Danska na svega 2 odsto: Nova mapa zapanjila sve

1 d

0
Бомба је одјекнула: Никола Јокић је у трци

Košarka

Bomba je odjeknula: Nikola Jokić je u trci

1 d

1
Трамп: Вјерујем да је крај сукоба близу

Svijet

Tramp: Vjerujem da je kraj sukoba blizu

1 d

0

Više iz rubrike

БиХ и Србија су на 100, Данска на свега 2 одсто: Нова мапа запањила све

Zanimljivosti

BiH i Srbija su na 100, Danska na svega 2 odsto: Nova mapa zapanjila sve

1 d

0
Ови знакови Зодијака улазе у период изобиља

Zanimljivosti

Ovi znakovi Zodijaka ulaze u period izobilja

1 d

0
Ако сте рођени у овом знаку, нема издржљивије особе од вас

Zanimljivosti

Ako ste rođeni u ovom znaku, nema izdržljivije osobe od vas

1 d

0
Сова птица

Zanimljivosti

Rusi u akciji spasavanja povrijeđene sove

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner