Logo
Large banner

Bomba je odjeknula: Nikola Jokić je u trci

Izvor:

ATV

30.01.2026

21:26

Komentari:

1
Бомба је одјекнула: Никола Јокић је у трци
Foto: Tanjug/AP

Straha i razloga za brigu više nema. Nikola Jokić ostaje kandidat za MVP nagradu (kao i mogućnost izbora u neku od NBA petorki) pošto se vraća na teren na narednom meču Denver Nagetsa.

Kako javlja uvijek pouzdani novinar ESPN-a, Šams Čaranija reprezentativac Srbije će biti na terenu u meču tima iz Kolorada protiv Los Anđeles Klipersa u noći između petka i subote od 03.00.

To znači da bi ipak mogao da se bori za svoju četvrtu MVP nagradu, a uslov je da ne propusti više od 17 mečeva u sezoni.

Dodatno, plan je da Jokić vjerovatno zaigra i u nedjeljnom meču protiv lidera zapadne konferencije Oklahoma Siti Tandera.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

NBA

Denver Nagetsi

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Какав дуел "будућности" НБА: Флег 49 поена, Книпел осам тројки

Košarka

Kakav duel "budućnosti" NBA: Fleg 49 poena, Knipel osam trojki

1 d

0
КК Борац

Košarka

Ubjedljiva pobjeda Sutjeske protiv Borca

2 d

0
Леброн у сузама: Ово може да буде посљедња сезона

Košarka

Lebron u suzama: Ovo može da bude posljednja sezona

2 d

0
КК Борац-Сутјеска

Košarka

Ubjedljiv poraz Borca protiv Sutjeske

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner