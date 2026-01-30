Bomba je odjeknula: Nikola Jokić je u trci

Straha i razloga za brigu više nema. Nikola Jokić ostaje kandidat za MVP nagradu (kao i mogućnost izbora u neku od NBA petorki) pošto se vraća na teren na narednom meču Denver Nagetsa.

Kako javlja uvijek pouzdani novinar ESPN-a, Šams Čaranija reprezentativac Srbije će biti na terenu u meču tima iz Kolorada protiv Los Anđeles Klipersa u noći između petka i subote od 03.00.

To znači da bi ipak mogao da se bori za svoju četvrtu MVP nagradu, a uslov je da ne propusti više od 17 mečeva u sezoni.

Dodatno, plan je da Jokić vjerovatno zaigra i u nedjeljnom meču protiv lidera zapadne konferencije Oklahoma Siti Tandera.