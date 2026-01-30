Bomba je odjeknula: Nikola Jokić je u trci

Izvor:
30.01.2026
Straha i razloga za brigu više nema. Nikola Jokić ostaje kandidat za MVP nagradu (kao i mogućnost izbora u neku od NBA petorki) pošto se vraća na teren na narednom meču Denver Nagetsa.
Kako javlja uvijek pouzdani novinar ESPN-a, Šams Čaranija reprezentativac Srbije će biti na terenu u meču tima iz Kolorada protiv Los Anđeles Klipersa u noći između petka i subote od 03.00.
To znači da bi ipak mogao da se bori za svoju četvrtu MVP nagradu, a uslov je da ne propusti više od 17 mečeva u sezoni.
Dodatno, plan je da Jokić vjerovatno zaigra i u nedjeljnom meču protiv lidera zapadne konferencije Oklahoma Siti Tandera.
Denver's Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday's showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50— Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026
