Kakav duel "budućnosti" NBA: Fleg 49 poena, Knipel osam trojki

Košarkaši Dalas Maveriksa poraženi su na svom terenu od Šarlot Hornetsa rezultatom 123:121, uz čudesnu partiju prvog pika prošlogodišnjeg NBA drafta, Kupera Flega.

Fleg, koji je u decembru napunio 19 godina, ubacio je čak 49 poena i tako postavio novi NBA rekord po broju poena na jednoj utakmici za tinejdžere. Dosadašnji rekord držao je Klif Robinson, koji je 9. marta 1980. godine postigao 45 poena za Nju Džerzi protiv Detroita.

Osim poena, Fleg je upisao i lične rekorde sa 20 pogođenih šuteva iz 29 pokušaja, uz 10 skokova, ali to na kraju nije bilo dovoljno za pobjedu Dalasa.

Duel kandidata za rukija godine

Ključni trenutak utakmice dogodio se sedam sekundi prije kraja, pri rezultatu 121:121, kada je Kon Knipel presjekao loše dodavanje Flega blizu centra, krenuo prema košu i iznudio faul upravo od njega.

Lopta se tom prilikom zaglavila između obruča i table, a Knipel je potom sa linije slobodnih bacanja bio siguran. Fleg je u posljednjem napadu imao šut za produžetak, ali je lopta pogodila zadnji dio obruča.

Na drugoj strani, Kon Knipel je ubacio čak osam trojki, čime je postavio rekord franšize Hornetsa za jednog rukija, a susret je završio sa 34 poena.

Šarlot je ovom pobjedom stigao do petog uzastopnog trijumfa, što im je najduži pobjednički niz još od februara 2023. godine.

Brendon Miler dodao je 23 poena, što mu je deveta uzastopna utakmica sa najmanje 20 poena, dok je Lamelo Bol upisao 22 poena, pogodivši šest šuteva za tri poena.

Kod Dalasa se sa klupe istakao Klej Tompson sa 16 poena (4/11 za tri poena). Maveriksi su upisali treći uzastopni poraz, sva tri na domaćem terenu, nakon ranijeg niza od četiri pobjede.

Ovo je bio prvi NBA duel između Knipela i Flega, koji su u sezoni 2024/25 zajedno nastupali kao studenti na Univerzitetu Djuk.

Rezultati:

Filadelfija 76ersi – Sakramento Kingsi 113:111

Vašington Vizardsi – Milvoki Baksi 109:99

Atlanta Hoksi – Hjuston Roketsi 86:104

Čikago Bulsi – Majami Hit 113:116

Dalas Maveriksi – Šarlot Hornetsi 121:123

Denver Nagetsi – Bruklin Netsi 107:103

Finiks Sansi – Detroit Pistonsi 114:96

Minesota Timbervulvsi – Oklahoma Siti Tander 123:111