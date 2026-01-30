Logo
Šok u Melburnu: Alkaraz povrijeđen, šepa po terenu, Zverev u naletu

Шок у Мелбурну: Алкараз повријеђен, шепа по терену, Зверев у налету
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Karlos Alkaraz i Saša Zverev igraju polufinalni meč Australijan opena.

Alkaraz povrijeđen ulazi u četvrti set protiv Zvereva

Nakon što je došao do 2:0 u setovima, Alkaraz se povrijedio.

Španski teniser je tokom trećeg seta zatražio medicinski tajm-aut zbog problema sa mišićem, a nakon ukazane pomoći nastavio je meč, iako se kretao znatno opreznije nego u prethodnim dijelovima susreta.

Iskoristio je to Zverev i osvojio treći set.

Početak četvrtog seta izgledao je kao i kraj trećeg. Španac se ne kreće dobro, ima bolne grimase, ali i dalje ostaje na terenu.

.

