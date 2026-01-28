Ovo niko nije očekivao pred meč Đokovića i Sinera

Izvor:
28.01.2026
Novak Đoković se plasirao u polufinale Australijan opena, pošto mu je Lorenco Muzeti predao meč uprkos tome što je imao dva seta prednosti.
Srpski teniser će u borbi za finale imati pakleno težak zadatak pošto će igrati protiv još jednog Italijana, Janika Sinera. Branilac titule je bez većih problema savladao Bena Šeltona sa 3:0 u setovima i zakazao okršaj sa najboljim teniserom svih vremena.
Pred meč Srbina i Italijana je isplivao podatak koji je šokirao svet tenisa.
Naime, kladionice su objavile prve prognoze pred njihov okršaj u Melburnu, prema kojima je Siner apsolutni favorit. Kvota na pobjedu Novaka je nestvarnih 10,00 i ne pamti se da li se ovo ikada desilo. Sa druge strane, kvota na Janika Sinera je tek 1,08 i vjerovatno ni on sam nije vjerovao da će ikada imati priliku da vidi ovako nešto.
Istina, Siner je u seriji od pet uzastopnih pobjeda protiv Đokovića, ali svakako niko nije očekivao da kvote budu ovakve.
Meč Đokovića i Sinera je na programu u petak u jutarnjim časovima po našem vremenu.
