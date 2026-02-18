Televizor nikako ne držite na ovom mjestu: Brže će se pokvariti

Televizor je za mnoge ljude i dalje centar dešavanja, tiha pozadina svakodnevice, izvor vijesti, serija i osjećaja da nismo sami u prostoru.

Upravo zato, kada se pokvari, često imamo utisak da je „umro“ bez razloga, pogotovo ako je do juče radio savršeno.

Svaki televizor je zapravo mali računar sa ekranom. U njemu postoje napajanje, procesor, memorija, osvjetljenje, kondenzatori i desetine sitnih elektronskih dijelova koji su stalno pod naponom. Kada je televizor uključen, struja neprekidno prolazi kroz te komponente, one se zagrijavaju, hlade, pa se ponovo zagrijavaju. Taj stalni ciklus širenja i skupljanja materijala vremenom stvara mikrooštećenja, baš kao kada se metal savija mnogo puta pa na kraju pukne.

Najosjetljiviji dio je napajanje

Posebno osjetljiv dio je napajanje, mala ploča koja pretvara struju iz utičnice u oblik koji televizoru treba. U njoj se nalaze kondenzatori – komponente koje čuvaju energiju i koje stare čak i kada televizor ništa ne prikazuje, a još brže propadaju ako je TV stalno uključen.

Kada kondenzatori oslabe, televizor počinje da se pali sporije, da se sam gasi ili jednog dana jednostavno više neće da se uključi.

Deset sati dnevno je već previše

Ekran, posebno kod modernih LED i OLED televizora, takođe trpi ako je TV stalno uključen. LED televizori imaju pozadinsko osvjetljenje koje neprekidno sija, a to osvjetljenje ima ograničen životni vijek. Ako televizor radi po deset sati dnevno, ono će oslabiti mnogo ranije nego kod uređaja koji se koristi dva ili tri sata.

Kod OLED ekrana postoji i dodatni problem zadržavanja slike, gdje dugotrajno prikazivanje istih elemenata, kao što su logo kanala ili traka sa vijestima, može ostaviti trajni trag na ekranu.

Ne držite ga blizu zida

Stalno uključen televizor ne pati samo zbog rada, već i zbog toplote, koja je najveći neprijatelj elektronike. Kada se televizor neprestano zagrijava, unutrašnje komponente brže stare.

Ako je TV u zatvorenom regalu, blizu zida ili bez dovoljno prostora za ventilaciju, toplota nema gdje da izađe i oštećenja se dodatno ubrzavaju.

Zanimljivo je da čak i kada je televizor ugašen daljinskim upravljačem, on često nije potpuno isključen. U takozvanom „stand-baj“ režimu i dalje troši malu količinu struje i njegovi dijelovi su pod blagim naponom. Ako je stalno priključen u utičnicu, godinama je zapravo u polubudnom stanju.

Zbog toga su skokovi napona u mreži, koji su česti tokom oluja ili nestabilnosti u elektrodistribuciji, jedan od najvećih razloga iznenadnih kvarova. Jedan jači udar struje može oštetiti napajanje ili elektroniku u sekundi.

Ne držite ga upaljenog od jutra do večeri

Stariji televizori su često trajali duže jer su bili jednostavniji i robusniji. Novi televizori su tanji, lakši i puni složene elektronike koja daje izuzetnu sliku, ali je osjetljivija.

Proizvođači danas dizajniraju uređaje da traju određeni broj godina pri standardnoj upotrebi, a to uglavnom podrazumijeva rad po nekoliko sati dnevno, ne neprekidno.

Ako se televizor stalno koristi kao pozadina, upaljen od jutra do večeri, gotovo sigurno će kraće trajati. To ne znači da će se odmah pokvariti, ali znači da će njegovi ključni dijelovi brže doći do kraja svog životnog vijeka.

Isključite ga iz utičnice s vremena na vrijeme

Televizor najduže traje kada se koristi razumno, kada ima dovoljno prostora da se hladi i kada se potpuno isključi iz struje makar povremeno.

Nije problem da se gleda nekoliko sati dnevno, ali kada je stalno upaljen, troši se tiho i neumoljivo, dok jednog dana ekran ne ostane crn i ostane samo pitanje: „Zašto baš sada?“

Televizor ne prestaje da radi zato što je „slab“ ili zato što ga je neko urekao, već zato što je dugo radio bez odmora. Kao i ljudi, i tehnika ima svoj prag.