Kako skuvati jaja bez ključale vode?

Izvor:

Krstarica

17.02.2026

08:48

0
Како скувати јаја без кључале воде?

Trik star skoro 100 godina omogućava vam da skuvate jaja bez ključanja vode – biće sočnija, ukusnija i ljuštiće se sama od sebe.

Malo šta može da pokvari doručak kao jaje koje je prekuvano, suvo ili se toliko zalijepilo za ljusku da pola bjelanca bacite u kantu. Većina nas samo ubaci jaja u šerpu, pusti da voda vri desetak minuta i nada se najboljem. Rezultat su često popucala ljuska i ono ružno, sivo žumance koje nema nikakav ukus. Tajna savršenog jajeta nije u jačini vatre, već u triku koji prkosi onome kako su nas učili.

otkaz pexels отказ

Nauka i tehnologija

Žena zbog vještačke inteligencije ostala bez posla

Metoda legendarne M. F. K. Fišer iz 1942. godine

Kako da skuvate jaja bez kuvanja u ključaloj vodi, otkrila je u knjizi „Kako skuvati vuka“ M. F. K. Fišer, pisac brojnih knjiga o pripremanju hrane. Njene metode potiču još iz 1942. godine, kada je i objavila pomenutu knjigu. Fišerova je tvrdila da agresivno ključanje zapravo kvari jaje i da postoje dva mnogo bolja načina da dobijete ukusan i sočan obrok.

Prvi način: Bez pucanja ljuske

Prvi način je da stavite jaje u potpuno hladnu vodu. Time ćete sprečiti koru jajeta da pukne usled šoka, a zatim ga kuvate na blagoj vatri. Ključ je u tome da voda nikako ne smije da proključa. Možda vam zvuči neobično, ali kako Fišerova tvrdi, jaje će na ovaj način biti skuvano u potpunosti, a ukus će mu biti znatno bolji jer bjelance ostaje nježno.

Drugi način: Brzo i jednostavno

Drugi način je da potopite jaje u hladnu vodu u maloj posudi i polako ga zagrevate. Čim primetite da voda počinje da ključa, odmah sklonite šerpu sa vatre. Poklopite je i pustite da jaje odstoji u toj toploj vodi. Tako će se ono „dokuvati“ samo od sebe, bez muke i bez pucanja. Rezultat je sočno jaje koje se ljušti bez ikakvog napora.

vatrogasci

Region

Gori sala za vjenčanja

Ukus koji se pamti

Ove metode nisu nikakva magija, već stari način da se hrani vrati pravi ukus. Kada jaje kuvate ovako, izbjegavate onaj neprijatan miris sumpora koji se javi svaki put kad ga prekuvate.

Red je da i vi jednom uživate u doručku bez žurbe i bez preračunavanja da li će jaje ispasti kako treba. Jednom kada probate ovako, više se nikada nećete vratiti na ono klasično kuvanje jaja u ključaloj vodi

kuvana jaja

doručak

