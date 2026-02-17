Logo
Petoro mladih poginulo u požaru: Neka tijela izgorjela do neprepoznatljivosti

Izvor:

Telegraf

17.02.2026

08:31

Пожар у Шпанији
Foto: 3CatInfo/X/Screenshot

Pet osoba je poginulo, a četiri su lakše povrijeđene u požaru koji je izbio u petospratnoj stambenoj zgradi u Manleuu kod Barselone, objavio je list "El Pais".

Vjeruje se da su sve žrtve bile mlade osobe, a moguće je da su neki bili i maloljetnici.

Požar je prijavljen sinoć u 21.10, a izbio je u ostavi na krovu zgrade u ulici Montseni.

Vatrogasci su poslali 13 ekipa na lice mjesta, a vatra je ugašena u 21.41.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Prema navodima, najmanje četiri žrtve su se nalazile u prostoru gdje je požar izbio i nisu uspjele da pobjegnu iz razloga koji se još utvrđuju.

Proces identifikacije tijela biće završen danas, a prema pisanju medija, neka tijela su izgorjela do neprepoznatljivosti.

Istražna jedinica "Mossos d'Esquadra" pokrenula je istragu o uzroku požara.

Sve povrijeđene osobe zadobile su lakše povrede i nisu hospitalizovane.

Predsjednik katalonske vlade Salvador Illa izrazio je saučešće porodicama nastradalih i poželio brz oporavak povrijeđenima, dok je gradonačelnik Manleua Arnau Rovira proglasio trodnevnu žalost.

Zastave će biti spuštene na pola koplja, a minut ćutanja zakazan je za utorak u 19 časova ispred Gradske kuće.

Prema podacima Civilne zaštite, tri porodice su privremeno smještene u hotel u Manleuu, dok su se ostali stanari vratili u svoje domove.

