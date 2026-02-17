Petoro mladih poginulo u požaru: Neka tijela izgorjela do neprepoznatljivosti

Izvor:
Pet osoba je poginulo, a četiri su lakše povrijeđene u požaru koji je izbio u petospratnoj stambenoj zgradi u Manleuu kod Barselone, objavio je list "El Pais".
Vjeruje se da su sve žrtve bile mlade osobe, a moguće je da su neki bili i maloljetnici.
Požar je prijavljen sinoć u 21.10, a izbio je u ostavi na krovu zgrade u ulici Montseni.
Vatrogasci su poslali 13 ekipa na lice mjesta, a vatra je ugašena u 21.41.
Uzrok požara za sada nije poznat.
Prema navodima, najmanje četiri žrtve su se nalazile u prostoru gdje je požar izbio i nisu uspjele da pobjegnu iz razloga koji se još utvrđuju.
Proces identifikacije tijela biće završen danas, a prema pisanju medija, neka tijela su izgorjela do neprepoznatljivosti.
Istražna jedinica "Mossos d'Esquadra" pokrenula je istragu o uzroku požara.
Sve povrijeđene osobe zadobile su lakše povrede i nisu hospitalizovane.
Predsjednik katalonske vlade Salvador Illa izrazio je saučešće porodicama nastradalih i poželio brz oporavak povrijeđenima, dok je gradonačelnik Manleua Arnau Rovira proglasio trodnevnu žalost.
Zastave će biti spuštene na pola koplja, a minut ćutanja zakazan je za utorak u 19 časova ispred Gradske kuće.
Prema podacima Civilne zaštite, tri porodice su privremeno smještene u hotel u Manleuu, dok su se ostali stanari vratili u svoje domove.
Inicialment, els Bombers han apuntat que el traster incendiat a Manlleu s'havia habilitat com a habitatge, una hipòtesi que més tard han rebaixat d'acord amb les primeres indagacions dels Mossos https://t.co/xfVwpF7Yif pic.twitter.com/79hT2IORrF— 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026
