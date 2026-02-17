Stradao muškarac u eksploziji, oglasilo se OJT Banjaluka

U ulici Braće Podgornika u Banjaluci u neposrednoj blizini autobuske stanice juče je oko 09.10. časova, došlo je do eksplozije u citroenu prilikom koje je smrtno nastradao S.J. (48) godine iz Banja Luke.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprava Banja Luka.

Uviđaju je prisustvovao i inspektor protiv-požarne zaštite.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.