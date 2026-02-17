Logo
Stradao muškarac u eksploziji, oglasilo se OJT Banjaluka

ATV

17.02.2026

09:27

Експлозија у Бањалуци
Foto: ATV

U ulici Braće Podgornika u Banjaluci u neposrednoj blizini autobuske stanice juče je oko 09.10. časova, došlo je do eksplozije u citroenu prilikom koje je smrtno nastradao S.J. (48) godine iz Banja Luke.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprava Banja Luka.

Uviđaju je prisustvovao i inspektor protiv-požarne zaštite.

Снежана Ђуришић

Scena

Poznato ko je pretukao sina Snežane Đurišić

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Eksplozija

Banjaluka

