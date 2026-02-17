Uhapšen drugi osumnjičeni za ubistvo MMA borca, oglasio se MUP

Izvor:
Telegraf
17.02.2026
08:28
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odsjeka za ciljane potrage, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, poslije višemesečne operativne obrade, uhapsili su u Grockoj M. D. (25) za kojim je izdata međunarodna poternica Republike Srbije zbog izvršenja krivičnog djela teško ubistvo i krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju S. S. (2024)-MMA borca.
Za navedena djela je propisana kazna zatvora u trajanju od najviše 40 godina.
M. D. je koristeći ličnu kartu svog brata D. D. izdatu u Republici Hrvatskoj ušao sa teritorije Hrvatske u Srbiju 10. 2. 2026. godine i krio se do trenutka hapšenja u Beogradu.
Hapšenje M. D. je nastavak akcije kada su policijski službenici Odsjeka za ciljane potrage-FAST tima Srbije intenzivnoj i dugotrajnoj saradnji sa FAST timovima Francuske, Rumunije, Mađarske i Španije uhapsili V. G. u januaru, u Barseloni za isto djelo, Telegraf.
