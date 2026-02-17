Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Pregovori o Ukrajini u Ženevi počeće u narednih nekoliko sati, ali ne treba očekivati neke konkretne vesti već danas, izjavio je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.

Istakao je da strane na licu mjesta dogovaraju tačno vrijeme početka pregovora.

"Danas će se nastaviti trilateralni rusko-američko-ukrajinski pregovori u Ženevi. Naša delegacija je tamo. Ne mislim da danas treba očekivati neke vesti, jer je, kao što znate, planirano da se rad nastavi i sutra", poručio je on.

Kako je naglasio, pregovori će se odvijati iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.

Ruska delegacija, koju predvodi pomoćnik predsjednika Vladimir Medinski, stigla je u hotel u Ženevi uoči razgovora o Ukrajini, javlja dopisnik RIA Novosti. Nova runda pregovora o Ukrajini biće održana danas i sutra. Sastanak će se održati u trilateralnom formatu uz učešće Rusije, SAD i Ukrajine.

Kako prenosi TASS, očekuje se da će pregovori početi u 12 časova po beogradskom vremenu, prenosi RT Balkan.