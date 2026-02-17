Logo
Vukanović ponovo izbačen sa sjednice NSRS

17.02.2026

12:24

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали
Foto: ATV

Nebojša Vukanović, poslanik liste Za pravdu i red, ponovo je izbačen sa zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Tokom rasprave danas 17. februara o izvještaju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, došlo je do dobacivanja, a kada se u raspravu umiješao i Nebojša Vukanović, Anja Ljubojević, potpredsjednica parlamenta, podsjetila je Vukanovića da ima zabranu prisustvovanja ovoj tački dnevnog reda.

Nakon što je Vukanović odbio da izađe, Ljubojevićeva je, po ko zna koji put, naredila obezbijeđenju da izvedu Vukanovića iz sale.

Vukanović se ponovo žalio da Vlada zapostavlja Hercegovinu i podsjetio da su gotovo svi putni pravci oko Foče zatvoreni.

Na ovo je reagovao i Zoran Stevanović, resorni ministar, koji je negirao da su putevi zatvoreni, već da je došlo do proklizavanja dva šlepera na putu.

Пут Гацко-Фоча

Gradovi i opštine

Zastoj u saobraćaju zbog snijega: Ekspresna reakcija Puteva Srpske, ekipe na terenu

Nebojša Vukanović

