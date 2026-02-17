Mazalica: Vlada Srpske će sve učiniti da podrži mljekare, kriza privremena

Šef Poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da će Vlada Republike Srpske učiniti sve da podrži mljekare, te da je kriza privremena, izazvana globalnim izazovima.

Mazalica je na konferenciji za novinare, nakon što posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je danas trebala da bude razmatrana informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede nije održana, jer nije dobila podršku skupštinske većine tokom glasanja o usvajanju dnevnog reda, dodao da SNSD smatra da je postignut dogovor Vlade i mljekara, te da je sjednica predložena prije tog dogovora.

"Dostavljena je informacija puna selektivnih i netačnih podataka, predlažu se mjere koje nadilaze domen i samog ministarstva i Vlade Srpske", istakao je Mazalica.

Poslanik PDP-a Bojan Kresojević na konferenciji za novinare, istakao je da cijene proizvoda rastu iz dana u dan, a da domaći proizvođači nisu u mogućnosti da plasiraju svoje proizvode.

Milanko Mihajlica, takođe poslanik PDP-a kaže da je skupštinska većina odbila raspravu.

Slaviša Marković, poslanik PDP-a dodaje da sjednice o stanju u mljekarstvu nema, jer je oboren dnevni red.