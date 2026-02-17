Logo
Large banner

Mazalica: Vlada Srpske će sve učiniti da podrži mljekare, kriza privremena

17.02.2026

12:12

Komentari:

0
Срђан Мазалица
Foto: ATV

Šef Poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da će Vlada Republike Srpske učiniti sve da podrži mljekare, te da je kriza privremena, izazvana globalnim izazovima.

Mazalica je na konferenciji za novinare, nakon što posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je danas trebala da bude razmatrana informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede nije održana, jer nije dobila podršku skupštinske većine tokom glasanja o usvajanju dnevnog reda, dodao da SNSD smatra da je postignut dogovor Vlade i mljekara, te da je sjednica predložena prije tog dogovora.

НСРС

Republika Srpska

NSRS o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Srpske

"Dostavljena je informacija puna selektivnih i netačnih podataka, predlažu se mjere koje nadilaze domen i samog ministarstva i Vlade Srpske", istakao je Mazalica.

Poslanik PDP-a Bojan Kresojević na konferenciji za novinare, istakao je da cijene proizvoda rastu iz dana u dan, a da domaći proizvođači nisu u mogućnosti da plasiraju svoje proizvode.

Анђелка Кузмић

Društvo

Kuzmić: Mljekarstvom i poljoprivredom bavimo se svaki dan

Milanko Mihajlica, takođe poslanik PDP-a kaže da je skupštinska većina odbila raspravu.

Slaviša Marković, poslanik PDP-a dodaje da sjednice o stanju u mljekarstvu nema, jer je oboren dnevni red.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Mazalica

Vlada Republike Srpske

mljekari

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

НСРС

Republika Srpska

NSRS o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Srpske

4 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Danas polaganje zakletve predsjednika Republike Srpske

4 h

9
Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

Republika Srpska

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

5 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Karan sa Ginkelom: Institucije Srpske posvećene poštovanju slova Dejtona i očuvanju ustavne pozicije Srpske

16

36

Detalji nesreće u Aleksandrovcu: Povrijeđeni prebačeni na UKC

16

28

Bitno: O produženom boravku za djecu

16

27

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner