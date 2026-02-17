Danas polaganje zakletve predsjednika Republike Srpske

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas će svečano položiti zakletvu, čime će i zvanično stupiti na dužnost.

Polaganje zakletve zakazano je u 14 časova u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija ranije je potvrdila rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, čime su ovjerili pobjedu kandidata SNSD-a Siniše Karana.