Danas polaganje zakletve predsjednika Republike Srpske

17.02.2026

11:41

Синиша Каран
Foto: ATV

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas će svečano položiti zakletvu, čime će i zvanično stupiti na dužnost.

Polaganje zakletve zakazano je u 14 časova u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija ranije je potvrdila rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, čime su ovjerili pobjedu kandidata SNSD-a Siniše Karana.

