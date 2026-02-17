Bez posebne sjednice o stanju u mljekarstvu

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je danas trebala da bude razmatrana informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede nije održana jer nije dobila podršku skupštinske većine tokom glasanja o usvajanju dnevnog reda.

Za održavanje posebne sjednice glasala su 24 poslanika, nije bilo glasova protiv, dok je jedan poslanik bio uzdržan.

Zahtjev za održavanje posebne sjednice ranije su potpisali poslanici opozicionih stranaka u Srpskoj.