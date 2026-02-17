Logo
Kod osumnjičenog za porodično nasilje pronađeno oružje

ATV

17.02.2026

10:11

Foto: Ustupljena fotografija

Policija u Srebrenici uhapsila je u ned‌jelju M.R. iz Srebrenice zbog sumnje da je počinio krivična d‌jela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Istog dana na osnovu naredbe Osnovnog suda Srebrenica, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres kuće i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni.

Tom prilikom pronađeno je i oduzeto više komada oružja i municije: automatska puška i okvir za istu, lovački karabin marke „crvena zastava“ kalibra 8,57 mm, puška nepoznate marke i tri okvira, signalni pištolj marke „magnum ekol viper“, 189 komada municije različitog kalibra, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu biti dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim d‌jelima.

