Ometao saobraćaj pa naduvao 3,9 promila: U centru Banjaluke uhapšen pijani pješak

Policija je uhapsila B.K. iz Banjaluke, pješaka kod kojeg je utvrđeno prisustvo od 3,92 g/kg alkohola u organizmu.

Njega su službenici Policijske uprave Banjaluka, uhapsili 14. februara zbog počinjenog prekršaja iz člana 52. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske.

"Navedeno lice se kao pješak kretalo Srpskom ulicom u Banjaluci u vidno alkoholisanom stanju i ometalo druge učesnike u saobraćaju. Ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu kod lica B.K. utvrđeno je prisustvo od 3,92 g/kg alkohola u organizmu", navodi se u saopštenju.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci - Od‌jeljenje za prekršaje.