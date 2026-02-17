Logo
Ometao saobraćaj pa naduvao 3,9 promila: U centru Banjaluke uhapšen pijani pješak

17.02.2026

11:12

Ометао саобраћај па надувао 3,9 промила: У центру Бањалуке ухапшен пијани пјешак
Foto: ATV

Policija je uhapsila B.K. iz Banjaluke, pješaka kod kojeg je utvrđeno prisustvo od 3,92 g/kg alkohola u organizmu.

Njega su službenici Policijske uprave Banjaluka, uhapsili 14. februara zbog počinjenog prekršaja iz člana 52. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske.

трамвај Сарајево

Gradovi i opštine

Sa sarajevskih ulica povučeni stari tramvaji

"Navedeno lice se kao pješak kretalo Srpskom ulicom u Banjaluci u vidno alkoholisanom stanju i ometalo druge učesnike u saobraćaju. Ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu kod lica B.K. utvrđeno je prisustvo od 3,92 g/kg alkohola u organizmu", navodi se u saopštenju.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci - Od‌jeljenje za prekršaje.

