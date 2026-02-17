Pijani vozači izazvali nesreće u Banjaluci

Banjalučka policija uhapsila je dva vozača, jer su upravljajući automobila pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nesrećama.

Prvo su 14. februara oko 15 časova u Banjaluci uhapsili S.V. iz Kneževa, jer je, upravljajući vozilom sa 1,90 promila alkohola u organizmu, učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

Zatim su, 15. februara u Banjaluci uhapsili vozača I.J. iz Tuzle, jer je upravljajući automobilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog vozača utvrđeno je 1,84 promila alkohola u organizmu.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nesreća, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci.