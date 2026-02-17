Logo
Pijani vozači izazvali nesreće u Banjaluci

Izvor:

ATV

17.02.2026

10:37

Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je dva vozača, jer su upravljajući automobila pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nesrećama.

Prvo su 14. februara oko 15 časova u Banjaluci uhapsili S.V. iz Kneževa, jer je, upravljajući vozilom sa 1,90 promila alkohola u organizmu, učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

Zatim su, 15. februara u Banjaluci uhapsili vozača I.J. iz Tuzle, jer je upravljajući automobilom učestvovao u saobraćajnoj nesreći, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog vozača utvrđeno je 1,84 promila alkohola u organizmu.

Пут Гацко-Фоча

Gradovi i opštine

Zastoj u saobraćaju zbog snijega: Ekspresna reakcija Puteva Srpske, ekipe na terenu

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nesreća, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci.

