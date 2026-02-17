Danas nas očekuje prvo pomračenje Sunca u ovoj godini: Evo odakle može da se posmatra

Prvo pomračenje Sunca u 2026. godini, takozvani “vatreni prsten”, desiće se danas i biće to prva takva pojava od 2024. godine. Ipak, moći će je vidjeti samo oko 2% svjetske populacije. Riječ je o prstenastom pomračenju Sunca, a najbolji pogled na nju imaće posmatrači s Antarktika.

Šta je “vatreni prsten”?

Prstenasto pomračenje Sunca dešava se “kada Mjesec prođe tačno između Zemlje i Sunca, ali je u svojoj orbiti predaleko da bi u potpunosti prekrio Sunčev disk”, objasnio je dr C. Aleks Jang, pomoćnik direktora za naučnu komunikaciju u NASA-inom centru za svemirske letove Godard.

Posljedica je sjajni prsten Sunčeve svjetlosti koji okružuje tamnu siluetu Mjeseca, po čemu je ovaj fenomen i dobio naziv “vatreni prsten”. Za razliku od potpune pomračenje, Mjesec u potpunosti prekriva Sunce. Djelimična pomračenje Sunca nastaje kada Mjesec prođe između Sunca i Zemlje, ali tri nebeska tijela nisu savršeno poravnata, navodi NASA.

Ko će moći da vidi pomračenje?

Najbolji pogled na vatreni prsten biće omogućen u uskom pojasu Antarktika, dok će djelimično pomračenje moći da se vidi sa ostatka ledenog kontinenta, kao i iz dijelova Afrike i Južne Amerike. Mjesečeva sjenka iscrtaće putanju široku 616 kilometara i dugu 4.282 kilometra preko Zemlje.

Pošto će se vatreni prsten vidjeti samo iznad Antarktika, mnogi će morati da se oslone na prenose uživo kako bi svjedočili ovom prizoru. “Sve je stvar geometrije”, rekao je Jang. “Morate biti na tačno pravom mjestu duž uskog puta prstenaste faze da biste je vidjeli, što posmatranje ovakvog pomračenja čini tako rijetkim.”

Pomračenje će biti najdramatičnije na stanici Konkordija na Antarktiku, gdje će početi u 18:48 po lokalnom vremenu (6:42 po američkom istočnom vremenu, ET) i dostići vrhunac u 19:47 po lokalnom vremenu (7:12 po ET), a cijeli događaj trajaće oko dva sata.

Djelimično pomračenje biće vidljivo širom Južne Afrike, Južne Amerike i Antarktika. U Argentini i Čileu moći će se vidjeti od oko 7 sati ujutru po lokalnom vremenu (5 sati po ET), a širom južne Afrike u ranim i srednjim popodnevnim satima. Za tačna vremena pomračenja na različitim lokacijama može se posjetiti stranica Time and Date.

Prstenasta pomračenja dešavaju se svake jedne do dvije godine, ali mnoge nisu vidljiva iz većine dijelova svijeta. Sljedeea prstenasto pomračenje desiće se 6. februara 2027. i biće vidljivo s većih područja Južne Amerike i Afrike. Za stanovnike Sjedinjenih Država, sljedeća prilika za posmatranje prstenastog pomračenja biće 2039. godine, napomenuo je Jang.

Kako bezbjedno posmatrati Sunce

Važno je napomenuti da nikada nije bezbjedno gledati direktno u Sunce tokom prstenastog ili djelimičnog pomračenja bez odgovarajuće zaštite za oči. “Potrebne su vam sertifikovane naočare za pomračenje”, istakao je Jang. “Obične sunčane naočare, čak i vrlo tamne, nisu ni približno dovoljne.” Za razliku od potpunog pomračenja Sunca, kod prstenastih i djelimičnih pomračenja ne postoji trenutak u kojem Mjesec u potpunosti prekriva sjajno lice Sunca. Zbog toga nikada nije bezbjedno gledati direktno u pomračenje bez odgovarajuće zaštite.

Ako nemate naočare za pomračenje, možete koristiti jednostavan projektor s rupicom. Potrebno je probušiti malu rupu u komadu kartona. Zatim, okrenuti leđima Suncu, držite karton tako da Sunčeva svjetlost prolazi kroz rupu i projektuje sliku Sunca na ravnu površinu iza njega. “Moći ćete da vidite projicirani oblik prstena”, objasnio je Jang.

Šta očekivati tokom pomračenja

Oni koji budu svjedočili prstenastom pomračenju Sunca prvo će primijetiti kako se Mjesec polako pomjera preko Sunca, stvarajući djelimično pomračenje. “Izgleda kao da nešto odgrize komad Sunca”, rekao je Jang. Kada pokrivenost dostigne oko 80%, sjenke na tlu postaju oštrije i gube svoje mutne rubove, svjetlost se prigušuje, a sjenke počinju da izgledaju zakrivljeno.

Na vrhuncu, poznatom kao prstenasta faza, Mjesec se nalazi tačno ispred Sunca iz perspektive sa Zemlje, ostavljajući dojmljiv “vatreni prsten” oko ivica. Ako kroz naočare za pomračenje pogledate u tlo, vidjećete neobične, kružne obrasce u sjenama, dodao je.