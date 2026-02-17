Uhapšen zbog sumnje da je oštetio poslodavca za preko 350.000 KM

Muškarac iz Gračanice čiji su inicijali I.H. /31/ uhapšen je zbog sumnje da je pravno lice sa područja tog grada u kojem je bio zaposlen oštetio za 351.346 KM, saopšteno je danas iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Tuzlanskog kantona.

Uhapšeni I.H. je nakon kriminalističke obrade predat u nadležnost tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva na dalje postupanje.

Postoji sumnja da I.H. od januara 2024. do januara 2025. godine počinio krivično djelo pronevjera u službi, o čemu je tuzlanskom Kantonalnom tužilaštvu ranije dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sa dokazima.