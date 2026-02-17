Logo
Ako vam kosa zimi izgleda beživotno, vjerovatno pravite ove greške

Izvor:

Ljepota&Zdravlje

17.02.2026

11:37

Komentari:

0
Ако вам коса зими изгледа беживотно, вјероватно правите ове грешке
Foto: Pixabay

Otkrijte zašto vaša kosa zimi gubi sjaj i volumen. Dermatolozi otkrivaju čestu grešku koju mnoge žene prave i kako je ispraviti za zdravu, blistavu kosu čak i u hladnim mjesecima.

Zima je tu, a s njom i suhi zrak, vjetar i grijani prostori koji bez milosti isušuju vašu kosu. Ako primjećujete da vaša kosa gubi sjaj, djeluje beživotno ili se lomi brže nego obično, niste same. Dermatolozi upozoravaju da većina nas u ovom periodu nenamjerno pravi jednu ključnu grešku koja kvari kosu – ali dobra vijest je da je rješenje jednostavno. Dermatolozi kažu da je problem nepravilna hidratacija i prečesto pranje kose.

Катанац

Ekonomija

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

Zašto kosa zimi gubi život

Zima može biti neumoljiva prema vašoj kosi i ogroman je izazov za lijepu frizuru. Dok se vi trudite da ostanete elegantne i stilizovane, vaša kosa možda šalje SOS signale – beživotna je, suha i sklona pucanju. Dermatolozi ističu da je najčešća greška koju pravimo u ovom periodu zanemarivanje hidratacije kose. Saznajte koja greška prouzrokuje beživotne pramenove i kako dermatolozi savjetuju da joj vratite sjaj.

Prečesto pranje kose

Iako je higijena važna, zimi mnoge žene pogrešno misle da češće pranje pomaže u borbi protiv masnoće ili neugodnih mirisa kose.

Dermatologinja dr Ana Petrović objašnjava: “Topla voda i šamponi s jakim surfaktantima mogu ukloniti prirodna ulja s vlasišta, ostavljajući kosu suhom i lomljivom. Optimalno je prati kosu dva do tri puta sedmično i birati šampone obogaćene uljima ili hijaluronskom kiselinom.”

Кајмак

Društvo

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

Zaboravljanje na tretman maskama i uljima

Hidratantne maske i ulja su zimski must-have. „Maske za kosu i serumi bogati lipidima obnavljaju zaštitni sloj vlasi i vraćaju prirodan sjaj,“ savjetuje dr Petrović.

Posebno su preporučljiva ulja poput arganovog, jojobinog ili maslinovog koja se mogu koristiti i na vrhovima kose između pranja.

Kosa zimi je često nezaštićena od vanjskih faktora

Kapa nije samo modni dodatak. Suhi zrak grijanja i hladni vjetar mogu napraviti haos na kosi. Dermatolozi preporučuju nošenje svilenih ili pamučnih šalova oko vrata i korištenje blago zaštitnih sprejeva prije izlaska van.

Preintenzivno stilizovanje toplinom

Pegle, figara i sušila dodatno isušuju kosu. Ako već koristite toplinske alate, obavezno prije nanošenja primijenite termoprotektivni sprej i ograničite stilizovanje na nekoliko puta sedmično.

Kremlj

Svijet

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Beživotna kosa zimi nije neizbježna – ključ je u njezi koja vraća vlagu, štiti i obnavlja. Prilagodite rutinu, posvetite se maskama i uljima, i vaša kosa će ponovo zablistati. Kao što dermatolozi naglašavaju, zima nije vrijeme za drastične eksperimente, već za ljubav i pažnju prema vlasištu i svakom pramenčiću.

kosa

frizura

Komentari (0)
