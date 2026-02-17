Logo
Ruski naučnici razvili uređaj za brzu procjenu rizika od raka

Izvor:

Tanjug

17.02.2026

12:54

Doktor, mikroskop
Foto: Pexels

Naučnici iz Sankt Peterburga razvili su uređaj za brzo otkrivanje ćelijskih oštećenja koja ubrzavaju starenje i uzrokuju rak i druge bolesti.

Uređaj je 1,5 do 2 puta precizniji od ranije dostupnih analitičkih alata i postavlja temelje za razvoj brzih testova sljedeće generacije, prema podacima Ruske naučne fondacije (RSF).

Pušenje, konzumiranje alkohola, zagađenje vazduha, hronične bolesti i niz drugih faktora dovode do nakupljanja reaktivnih vrsta kiseonika u ljudskom telu.

Prema Ruskoj naučnoj fondaciji, ove čestice, kada ih je previše, oštećuju proteine i DNK, uzrokujući oksidativni stres - stanje koje ubrzava starenje i povećava rizik od raka, kao i bolesti mozga, srca i krvnih sudova, prenosi RIA Novosti.

Da bi dijagnostikovali oksidativni stres, istraživački tim iz Sankt Peterburga koristio je hemiluminescenciju - emisiju svjetlosti tokom hemijske reakcije. Korišćeni indikator bio je luminol, supstanca koja svetli pri kontaktu sa reaktivnim vrstama kiseonika.

Naučnici su razvili mikrofluidni čip - uređaj u kojem luminol i rastvor koji sadrži slobodne radikale prolaze kroz mikrokanale sa posebnom teksturom koja fragmentira i brzo miješa tečnosti. Ovo omogućava brzo i precizno određivanje nivoa reaktivnih vrsta kiseonika u tijelu.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Region

U Crnu Goru iz Albanije svakodnevno na posao dolazi 2.000 radnika

Prema riječima autora, razvijeni alat je omogućio mijerenje nivoa aktivnog kiseonika u eksperimentalnoj smiješi sa jedan i po do dva puta većom tačnošću nego metoda koja koristi ručno miješanje reagensa.

Primjene hemiluminiscentne analize nisu ograničene samo na medicinu. Naučnici izvještavaju da se metoda može koristiti, na primjer, u forenzici za otkrivanje skrivenih tragova krvi.

"Naš predloženi uređaj otvara put stvaranju nove generacije analitičkih alata za razne biomedicinske primene, kao što su brzi testovi krvi i procjena efikasnosti liječenja raka. U budućnosti planiramo da poboljšamo režime kontrole protoka u mikrokanalima, što će omogućiti detaljniju analizu dinamike tekućih procesa", rekao je učesnik projekta i istraživački inženjer u Međunarodnom naučnom i obrazovnom centru za fiziku nanostruktura Univerziteta ITMO Gleb Simonenko.

Studiju su sproveli naučnici sa Univerziteta ITMO, Akademskog univerziteta Alferov u Sankt Peterburgu Ruske akademije nauka i Instituta za analitičku instrumentaciju Ruske akademije nauka. Rezultati su objavljeni u časopisu "Microchemical Journal".

Tagovi :

Rusija

naučnik

rak

