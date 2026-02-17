Google popravio sigurnosnu "rupu" na Androidu

Uglavnom, stvari bi trebale biti prilično glatke kada je u pitanju svakodnevna upotreba na vašim Android uređajima. Međutim, kada imate hitan slučaj, poput kvara uređaja, tada će vam dobro doći fizička ili sigurnosna kopija vaših podataka u oblaku, omogućujući vam da bez problema nastavite obavljati svakodnevne zadatke.

Naravno, postoji niz različitih rješenja, ali ako ste na Androidu, prilično je vjerovatno da ćete se držati Googleovih proizvoda i usluga. To znači korištenje Google One, Google Drive i Google Photos u kombinaciji kako biste dobili najpotpuniju dostupnu sigurnosnu kopiju.

Uz to rečeno, uvijek postoji mogućnost da nešto promakne, zbog čega se čini da Google poboljšava svoje usluge sigurnosnog kopiranja, uključujući mapu na vašem uređaju za koju možda nikada nećete pomisliti da ćete je sigurnosno kopirati. Ubuduće će se sva preuzimanja na vaš telefon automatski sigurnosno kopirati u oblak.

Ništa veliko, ali sviđa nam se ova promjena

Kao i mnoga ažuriranja od Googlea, ova promjena nije velika, ali bi na kraju mogla napraviti veliku razliku za neke ljude.

Hronika Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

Android Authority već neko vrijeme prati ovu priču, a tragovi o njoj sežu do 2025. godine.

U najnovijem ažuriranju Play Systema za februar spominje se nova karakteristika sigurnosne kopije koja će "automatski spremiti preuzete dokumente na Google disk, osiguravajući da su sigurni i dostupni s bilo kojeg vašeg uređaja."

Dakle, sve datoteke koje se pojave u vašoj mapi Preuzimanja sada se mogu sigurnosno kopirati, što vam omogućuje praćenje stvari kojih se inače ne biste sjetili.

To je jednostavna promjena, ali ona koja može biti vrlo učinkovita. Siguran sam da je bilo mnogo puta da ste preuzeli nešto važno, ali ste zaboravili spremiti to u oblak.