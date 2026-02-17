Logo
Large banner

Google popravio sigurnosnu "rupu" na Androidu

Izvor:

Agencije

17.02.2026

12:10

Komentari:

0
Laptop, Google, računar
Foto: Pexels

Uglavnom, stvari bi trebale biti prilično glatke kada je u pitanju svakodnevna upotreba na vašim Android uređajima. Međutim, kada imate hitan slučaj, poput kvara uređaja, tada će vam dobro doći fizička ili sigurnosna kopija vaših podataka u oblaku, omogućujući vam da bez problema nastavite obavljati svakodnevne zadatke.

Naravno, postoji niz različitih rješenja, ali ako ste na Androidu, prilično je vjerovatno da ćete se držati Googleovih proizvoda i usluga. To znači korištenje Google One, Google Drive i Google Photos u kombinaciji kako biste dobili najpotpuniju dostupnu sigurnosnu kopiju.

Uz to rečeno, uvijek postoji mogućnost da nešto promakne, zbog čega se čini da Google poboljšava svoje usluge sigurnosnog kopiranja, uključujući mapu na vašem uređaju za koju možda nikada nećete pomisliti da ćete je sigurnosno kopirati. Ubuduće će se sva preuzimanja na vaš telefon automatski sigurnosno kopirati u oblak.

Ništa veliko, ali sviđa nam se ova promjena

Kao i mnoga ažuriranja od Googlea, ova promjena nije velika, ali bi na kraju mogla napraviti veliku razliku za neke ljude.

Полиција Србија

Hronika

Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

Android Authority već neko vrijeme prati ovu priču, a tragovi o njoj sežu do 2025. godine.

U najnovijem ažuriranju Play Systema za februar spominje se nova karakteristika sigurnosne kopije koja će "automatski spremiti preuzete dokumente na Google disk, osiguravajući da su sigurni i dostupni s bilo kojeg vašeg uređaja."

Dakle, sve datoteke koje se pojave u vašoj mapi Preuzimanja sada se mogu sigurnosno kopirati, što vam omogućuje praćenje stvari kojih se inače ne biste sjetili.

To je jednostavna promjena, ali ona koja može biti vrlo učinkovita. Siguran sam da je bilo mnogo puta da ste preuzeli nešto važno, ali ste zaboravili spremiti to u oblak.

Podijeli:

Tag :

Google

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ранио пријатеља из пиштоља за убијање стоке: Све хтјели да сакрију од полиције

Hronika

Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

4 h

0
Сатурн је ушао у Овна: Овим знаковима Зодијака стиже период озбиљних одлука

Zanimljivosti

Saturn je ušao u Ovna: Ovim znakovima Zodijaka stiže period ozbiljnih odluka

4 h

0
НСРС

Republika Srpska

NSRS o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Srpske

4 h

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Poznato zdravstveno sina stanje pjevačice Snežane Đurišić

4 h

0

Više iz rubrike

ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

Nauka i tehnologija

TikTok vas špijunira i bez instaliranja

6 h

0
Жена због вјештачке интелигенције остала без посла

Nauka i tehnologija

Žena zbog vještačke inteligencije ostala bez posla

7 h

0
Симулатор за опоравак од можданог удара: Користи виртуелну стварност и вјештачку интелигенцију

Nauka i tehnologija

Simulator za oporavak od moždanog udara: Koristi virtuelnu stvarnost i vještačku inteligenciju

18 h

0
Хиљаде астероида би могле уништити градове, НАСА нема начина да их прати

Nauka i tehnologija

Hiljade asteroida bi mogle uništiti gradove, NASA nema načina da ih prati

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Karan sa Ginkelom: Institucije Srpske posvećene poštovanju slova Dejtona i očuvanju ustavne pozicije Srpske

16

36

Detalji nesreće u Aleksandrovcu: Povrijeđeni prebačeni na UKC

16

28

Bitno: O produženom boravku za djecu

16

27

Evo kako su Dodik, Cvijanović i Minić čestitali Karanu

16

26

Nevrijeme u Trebinju: Jak vjetar lomio grane i obarao reklame

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner