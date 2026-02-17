Logo
Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

Kurir

Kurir

17.02.2026

11:56

Foto: Tanjug

Policija iz Smederevske Palanke uhapsila je jednu osobu jer je nehotice iz pištolja za ubijanje stoke ranio B.O. iz sela Šetonja.

Kako mediji tvrde, B.O. je kolekcionar vrijednih predmeta, a muškarac koji ga je ranio je došao da vidi šta sve B.O. ima u svojoj kolekciji koju drži u podrumu kuće.

Снежана Ђуришић

Scena

Poznato zdravstveno stanje pjevačice Snežane Đurišić

Uzeo je pištolj za ubijanje stoke, ne znajući da je u cijevi metak. Pištolj je opalio i tom prilikom B.O. ranio u šaku i nogu.

Kako se sve dogodilo slučajno, odlučili su da ne prijave policiji slučaj, ali su B.O. odvezli u bolnicu gdje je policija muškarca koji ga je upucao uhapsila po službenoj dužnosti.

Slučaj vodi Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani.

