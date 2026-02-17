Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

Izvor:
Kurir
17.02.2026
11:56
Komentari:0
Policija iz Smederevske Palanke uhapsila je jednu osobu jer je nehotice iz pištolja za ubijanje stoke ranio B.O. iz sela Šetonja.
Kako mediji tvrde, B.O. je kolekcionar vrijednih predmeta, a muškarac koji ga je ranio je došao da vidi šta sve B.O. ima u svojoj kolekciji koju drži u podrumu kuće.
Scena
Poznato zdravstveno stanje pjevačice Snežane Đurišić
Uzeo je pištolj za ubijanje stoke, ne znajući da je u cijevi metak. Pištolj je opalio i tom prilikom B.O. ranio u šaku i nogu.
Kako se sve dogodilo slučajno, odlučili su da ne prijave policiji slučaj, ali su B.O. odvezli u bolnicu gdje je policija muškarca koji ga je upucao uhapsila po službenoj dužnosti.
Slučaj vodi Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani.
Republika Srpska
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Hronika
4 h0
Republika Srpska
4 h9
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
36
16
28
16
27
16
26
Trenutno na programu