Ranio prijatelja iz pištolja za ubijanje stoke: Sve htjeli da sakriju od policije

Policija iz Smederevske Palanke uhapsila je jednu osobu jer je nehotice iz pištolja za ubijanje stoke ranio B.O. iz sela Šetonja.

Kako mediji tvrde, B.O. je kolekcionar vrijednih predmeta, a muškarac koji ga je ranio je došao da vidi šta sve B.O. ima u svojoj kolekciji koju drži u podrumu kuće.

Uzeo je pištolj za ubijanje stoke, ne znajući da je u cijevi metak. Pištolj je opalio i tom prilikom B.O. ranio u šaku i nogu.

Kako se sve dogodilo slučajno, odlučili su da ne prijave policiji slučaj, ali su B.O. odvezli u bolnicu gdje je policija muškarca koji ga je upucao uhapsila po službenoj dužnosti.

Slučaj vodi Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani.