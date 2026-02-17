NSRS o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Srpske

U Banjaluci je u toku sedamnaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici raspravljaju o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske.

Prethodno su održane dvije posebne sjednice.

Republika Srpska Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

Podsjećamo, posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je danas trebala da bude razmatrana informacija o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede nije održana jer nije dobila podršku skupštinske većine tokom glasanja o usvajanju dnevnog reda,, a na drugoj Alen Šeranić i Anđelka Kuzmić izabrani su za potpredsjednike Vlade Srpske.